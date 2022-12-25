Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar’dan 25 Aralık mesajı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Halit Acar, “Emsalsiz bir mücadelenin yaşandığı bu coğrafyaların zaferleri, mazlum milletlerin bağımsızlık yolunda örnek aldığı en önemli tarihi olaylar arasında yer almaktadır. Milli Mücadele ruhunun yaşamasındaki en önemli unsurlar arasında yer alan bu mücadele bağımsızlığımızın ve vatanımızın da en önemli teminatıdır” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 25 Aralık tarihinin sadece Gaziantep için değil Türkiye için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Antep Savunması, yaşadığımız coğrafyayı bizlere vatan kılan atalarımızın ödediği en acı bedellerin birisidir. Antep Savunması, Birinci dünya savaşı sonrası işgal edilen vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşundaki en önemli adım Anteplilerin esarete hayır deyişi ve bağımsızlık yolunda yaktıkları meşalenin Anadolu’yu aydınlatarak milli mücadele ruhunun, birlik ve beraberliğin öneminin daha iyi kavrandığı, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun sağlandığı en önemli dönüm noktalarından birisidir. Antep Savunması, orantısız güç karşısında yediden yetmiş yediye atalarımızın tek bir hedef etrafında toplanarak sadece düşmana karşı değil, açlık, yokluk ve soğuğa karşı verdikleri amansız bir mücadelenin adıdır. 101 yıl önce yaşanan ve şanlı tarihimize önemli bir mihenk taşı olarak işlenen Antep Savunmasının ardından dünya şehir savaşları arasında en büyük efsane olarak kabul ettiğimiz Antep Savunması 11 aylık direniş sonucu bir kentin esarete, açlığa karşı direniş için verdiğin mücadele sonucunda şehrin nüfusunun üçte birine yakını şehit düşmüştür, 6317 şehidi ve binlerce gazisiyle atalarımız vatan topraklarını işgal etmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders vermeyi başarmıştır. Dün açlıkla mücadele eden bu kentin insanları bugün dünya gıda sektörlerinin en büyük ve en önemli firmalarına sahiptir. 101 yıl önce kenetlenen ve milli mücadele ruhunu yaşamlarına şiar edinen Gazianteplilerin aynı inanç ve çabayla bugünde O ruhu yaşatması elbette yaşanan en acı tecrübelerin sonucudur. Gerek kentimizin gerekse ülkemizin korunması ve savunmasında canlarını hiçe sayarak ölüme adeta ödül gibi koşan aziz şehitlerimizi, bugün aramızda bulunmayan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.