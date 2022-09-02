Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin dördüncüsü düzenlendi

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin dördüncüsü Gaziantep’te gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Mehmet Muş’un da katılımıyla gerçekleşen zirvede düzenlenen “2022 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar” konulu panelde konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, finansmana ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve enflasyon muhasebesi konularına dikkat çekti.

"Finansmana erişim kolaylaştırılmalı"

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nde gerçekleşen panele, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör moderatörlük yaptı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, paneldeki konuşmasında, iş dünyasının ortak sorununun “finansmana ulaşamamak” olduğunu söyledi. Kileci, “Bizim asıl problemimiz finansmana kolay erişememektir. İş dünyasındaki herkesin ortak problemi budur. Kaynağa ulaşımda, hammadde zincirinde, tedarik dengesinde herkesin yaşadığı olumsuzluklar var. Bütün bunlar tüm dünya ülkelerinin sorunudur. Ama siz üretici bir ülke iseniz, üretimde söz sahibi olmak istiyorsanız asıl olan finansmana erişimi kolaylaştırmamız gerek. Maalesef günümüzde finansmana erişim konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz” dedi. İş dünyasının geçmiş 15 yıl içerisinde finansmana kolay bir şekilde ulaştığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, finansmana erişimde yaşanan kolaylıkların ülke ekonomisinin büyümesine büyük katkı sağladığını ifade etti. Kileci, “Geçmiş yıllarda finansmana erişim konusunda bir zorluk yaşamıyorduk. Bu fırsatı da sanayicimiz, ihracatçımız çok doğru bir şekilde kullandı ve ülkemiz ciddi anlamda bir yere geldi. Bundan sonra kolay erişememek en önemli üzerinde durmamız gereken bir konudur” şeklinde konuştu.

"En kısa sürede enflasyon muhasebesine geçmeliyiz"

Enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesini istediğini belirten Başkan Kileci, şöyle konuştu:

“Ülke olarak, iş dünyası olarak en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de enflasyon muhasebesidir. 2023 yılının sonunda enflasyon muhasebesi sistemine geçilmesi planlanıyor. Ancak, bize göre bunun çok ivedilikle ve acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun teknik detayları çok uzun. Ama enflasyon muhasebesi hem bilanço açısından hem de şirketlerin gerçekten kar etmedikleri fiktif karlar açısından büyük önem taşıyor.”

2022 yılı ihracat hedefleri revize edildi

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, panelde yaptığı konuşmada dünya pazarlarında ve paritede yaşanan sorunlar nedeniyle ihracat hedeflerini revize ettiklerini de açıkladı. Kileci, 2022 yılı sonu ihracat hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Gaziantep olarak son 365 günlük ihracatımız 10,5 milyar dolardır. Bölge olarak ise 12 milyar dolar civarında bir ihracatımız bulunuyor. Bizim sene başındaki hedefimiz Gaziantep için 12, bölge için 13,5 milyar dolar idi. Ancak içinde bulunduğumuz konjonktür, dünyadaki resesyon ve dünyadaki diğer problemlerden kaynaklı olarak biz de hedeflerimizi revize etmek zorunda kaldık. Şu anda bizim Gaziantep olarak yıl sonu hedefimiz 10,5-11 milyar dolar arası ihracat yapmaktır. Bölge olarak da hedefimiz 12,5-13 milyarlık ihracat dolar olur diye hedefliyoruz.”

“2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı zirvenin ilk paneline GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’nin yanında, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da katılarak Gaziantep ve ülke ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.