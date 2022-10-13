Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep Temsilciliği’ne Bekir Şahin atandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)’nin Gazeteci Bekir Şahin’i Gaziantep temsilciliğine atamasıyla ilgili yapılan tebliğde, “Yönetim kurulumuz 10 Ekim 2022 günü yaptığı toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tüzüğünün 21/1 maddesine dayanarak üyemiz Bekir Şahin Gaziantep Temsilciliği’ne atamıştır” denildi.

Bekir Şahin’in Özgeçmişi

1987 yılından bu yana Gaziantep’te basın sektörü içerisinde olan Şahin birçok gazetede muhabir olarak çalıştı. 1994 -2004 yılları arasında Gaziantep Sabah Gazetesi’nde muhabir, istihbarat şefi ve yazı işleri müdürü olarak görev yapan Şahin, 1997 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi’nin Gaziantep muhabiri olarak görev yapıyor. Bekir Şahin, Emekli olduktan sonra 22 Eylül 2008’de sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Yeni Çizgi Gazetesini kurdu. Sürekli Basın Kartı sahibi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile yerel bazı derneklere üye olan Şahin Evli ve iki çocuk babasıdır.