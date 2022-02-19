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Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak

Dubai Gulfood 2022’ye katılan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye’den 182 firmanın katıldığı fuarın ihracatçılar için verimli bulduğunu söyledi. Türkiye’nin uluslararası fuarlar içinde önemli bir cazibe merkezi olabileceğine değinen Kileci, İstanbul’un, İzmir’in ve Antalya’nın bu potansiyele sahip şehirler olduğunu ve ihracatçıların bu amaçla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

GAZİANTEP 19.02.2022, 11:40
Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak

Dubai Gulfood 2022’ye katılan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye’den 182 firmanın katıldığı fuarın ihracatçılar için verimli bulduğunu söyledi. Türkiye’nin uluslararası fuarlar içinde önemli bir cazibe merkezi olabileceğine değinen Kileci, İstanbul’un, İzmir’in ve Antalya’nın bu potansiyele sahip şehirler olduğunu ve ihracatçıların bu amaçla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Uluslararası fuarların ihracatçılar için önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ’’Dubai Gulfood 2022’a Türkiye’nin markalarıyla adeta çıkarma yaptık. Küresel anlamda ihracat dünyasının en prestijli fuarlarından birisi olan Dubai Gulfood ülkemizden katılan 182 firmamız ve diğer katılımcılarımız sayesinde ülkemizi başarıyla temsil ettik. Fuarlar, ülkeler arası ithalat ve ihracatın arttırılması yanı sıra sektörel gelişimlerin yakından izlenmesi, rakip ülke firmalarının dünya pazarlarına sunduğu yeniliklerin görülmesi açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Fuar süresince ülkemizden katılan markalarımızın stantlarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı gurur duyduk. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün sektörlerimiz; fuarlara, diğer etkinliklere katılmak, küresel pazarların aktif oyuncusu olduğunu göstermek ve nihayetinde ürünlerini dünya standartlarında tanıtmakla yükümlüdürler. Firmalarımızın bunu başarıyla gerçekleştirdiğini Dubai Gulfood 2022 fuarında yakinen görme şansını yakaladık. Dubai sadece gıda sektörü için değil bütün sektörler için dünyanın buluştuğu bir nokta olma niteliğini taşımaktadır. Ortadoğu, Afrika ve Avrupalıların yoğun katılım sağladığı Dubai fuarlarında yer almamız, şüphesiz sektörlerimizin bu kıtalarda daha etkin olmasında önemli roller oynayacaktır. Ülkemizi başarıyla temsil eden tüm firmalarımızı kutluyoruz” dedi.

’’2022 Hedeflerimize Ulaşmak için istikrarla çalışmalıyız’’

Dünya pazarlarından daha fazla pay alabilmek için ihracatın bütün enstrümanlarının kullanılması gerektiğinin önemine değinen Başkan Kileci, ’’2022 hedeflerimizi yakalayabilmek için istikrarla çalışmalıyız. Yatırımlarımızı arttırarak ve nitelikli üretim yaparak ürünlerimizi gerek fuarlar yoluyla gerekse diğer mecralarla dünyaya sunmalıyız. Eğitimli ve nitelikli insan kaynakları hedeflerimizin deyim yerindeyse anahtarı diyebiliriz. Bundan mütevellit yıl boyunca düzenlediğimiz bir birinden farklı eğitimler vesilesiyle sektörlerdeki tüm insanları bilinçlendirmeye ve yeni nesil ihracatçılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki ihracatta katma değeri sağlamak, ekosistem yaratabilmek için önce alt yapıyı oluşturmamız şart ve ancak gelişim kaydederek bu hedefte yol alabiliriz. Öte yandan sektörümüze gençlerimizi kazandırmak yönündeki çabalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Gençlerimiz vermiş olduğumuz destek ve eğitimlerle uluslararası pazarlarda firmalarımızı ve ülkemizi başarıyla temsil edebiliyorlar’’ şeklinde konuştu.

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