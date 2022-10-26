Türk ve Suriyeli girişimcilere akademik destek

GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda imzalanan protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, bir fikri olan ama fikrini hayata geçirmek için finansı olmayan, fikrini hayata geçirmek için teknik desteğe ihtiyacı olan Türk ve Suriyeli girişimcilerin faydalanacağı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “Hem bütçesi hem de destek kullanım mekanizması ile AB merkezli proje destekleri içerisinde ülkemizde ilk kez gerçekleşecek olan bu proje, bölgenin en büyük Teknoparkı olan Gaziantep Üniversitesi Teknopark’ın ülkemizin teknoloji üssü haline dönüşümüne önemli katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

GAÜN Teknopark yüzde yüz doluluk oranı ve her geçen gün büyüyen dinamik yapısıyla ülkemizin sayılı Teknoparklarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Arif Özaydın, “Mevcutta 136 teknoloji firması, 550 Ar-ge personeli, 200 milyon TL ye yaklaşan bütçesi, geliştirdiği projelerle her zaman girişimcinin yanında olmuştur. Bir fikri olan, bu fikri hayata geçirmek isteyen Türk ve Suriyeli girişimcilerimizi desteklerimizden faydalanmak için Teknoparkımıza davet ediyoruz” dedi.

Törende GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın yanı sıra Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Öğr. Gör. Burcu Mıhçıoğlu yer aldı.