Türk ve Fransız basının gözünden Antep savunması kitap oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm’ün hazırladığı, Cephe Hattından Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması (1918-1921) adlı kitap yayımlandı. Okurlar eserle dönemin Türk ve Fransız basınında kaleme alınan haber kaynaklarına ve verilen QR kodu aracılığıyla da asıl nüshalara ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş, Antep Savunmasının 100. yıl dönümünde Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm’ün ortak çalışmalarıyla kaleme alınan, Cephe Hattından Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması (1918-1921) isimli kitabın editörlüğünü Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak’ın yaptı. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında meydana getirilen çalışma, Antep’in düşman işgali karşısında vatan topraklarını, namusunu, inancını, Türklüğü ve İslâm’ı ne şartlarda ve nasıl savunduğunu dönemin Türk ve Fransız basınına yansımalarını gözler önüne seriyor. Eser, Gaziantep 25 Aralık Panoroma Müzesi, Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde okuyucularını bekliyor. 272 sayfadan oluşan çalışmada, ulusal, yerel ve Fransızca gazeteler olmak üzere toplamda 24 farklı gazete incelendi. Bu özelliği ile kaynak niteliği taşıyan çalışmada toplamda 197 farklı tarihlerden seçkin haberler kronolojik olarak yer aldı. Türk basınına ait olan gazeteler, transkript edilerek günümüz Türkçesine uyarlanıp sadeleştirildi. Bununla birlikte, Fransız basınında yer alan Antep haberleri ile ilgili bölümlerinin Türkçe tercümesi yapıldı, herhangi bir ekleme yapılmaksızın yayına uygun hale getirildi.

Eserin içeriğinde Milli Mücadele dönemine basın yoluyla destek veren, İrâde-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye, Açıksöz, Albayrak gazeteleri ve yerel basında faaliyet göstermiş olan Ayıntab Haberleri ve Rehnüma gazetelerine yer verildi. Ayrıca çalışmada dönemin Fransız basınından da haberler alındı, savunmanın basına yansımaları okuyucuya sunuldu. Çalışma hakkında açıklamada bulunan Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, haklı direnişi neticesinde “Gazi” unvanını alan Antep, işgallere kısıtlı imkanlarla direndiğini anımsatarak, son derece zor geçen mücadele döneminde Gazi şehirlilerin elde ettiği başarının iman ve şuur ile açıklanabilir mahiyette olduğunu söyledi.

’’Yüz yıllık miras yeniden gündeme getiriliyor’’

Yakar, “Bugün coşkuyla kutladığımız Gaziantep’in kurtuluşuna bu nazarda bakmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Antep Savunması’nı tüm detayları ile bilme ve gelecek nesillere aktarma vazifemiz bulunmaktadır. Bu vazife bilinciyle Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kitaplar yayınlanmakta ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen hususlar doğrultusunda yüzyıllık mirası yeniden gündeme getirmek ve şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı anmak maksadıyla Cephe Hattından Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması (1918-1921) başlıklı kitap yayınlanmıştır’’ diye konuştu.

Kitabın, “Antep”i “Gaziantep” yapan süreçte Millî Mücadele’de Türk basınının direnişin önemli dayanaklarından olduğunu ortaya koyan Yakar şunları kaydetti:

“Dönemin Türk basınının yanında Fransız gazetelerinin de ilgili haberlerinin bir araya getirilmesi ile işgalcilerin bakış açısı kendi söylemlerinden takip edilebilmektedir. Ayrıca her haberin yanında bulunan Karekod (QR) kod ile haberin asıl nüshası dijital olarak verilmiş olmakla çalışma ayrı bir önem kazanmaktadır.”