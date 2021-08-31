Türk oyun geliştiricileri milyonlarca dolarlık görüşmelere hazırlanıyor

2021’in ilk yarısında 300 milyon dolara yakın yatırım almayı başaran Türk oyun geliştiricileri, şimdi de gözünü “Mobidictum Business Network #2” isimli etkinliğe çevirdi.

1-2-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek bu etkinlik, Türk mobil oyun geliştiricileri ile dünyanın onlarca ülkesinden yatırımcıları, oyun yayıncılarını ve servis sağlayıcı firmaları ağırlayacak.

Gaziantep OSB Teknokent Mobıdıctum’a destek veriyor

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen “Mobidictum Business Network #2” etkinliğine destek veren Gaziantep OSB Teknokent, oyun geliştirme alanında çalışan girişimcilerin önünü açıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi işbirliği (GAOSB) ile OSB’de kurulan, yerli yabancı girişimcilerin, sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan Gaziantep OSB Teknokent, oyun geliştiricilere çalışma imkânı, şirketleşme ve iş planı özelinde destekler sunmaya devam ediyor. Mobil oyun sektörünü bir araya getiren Mobidictum etkinliğinde; farklı ülkelerden yatırımcılar, oyun yayıncıları ve servis sağlayıcı firmalar yer alacak. Katılımcılar, etkinlik boyunca yatırımcı, oyun yayıncısı ve servis sağlayıcıları ile bire bir görüşme fırsatı yakalayacaklar. Etkinliğin ana sponsoru tüm dünyada milyarlarca oyun indirmesi bulunan Supersonic olarak açıklandı. Etkinliğin diğer sponsorları arasında AppsFlyer, Adjust gibi optimizasyon ve pazarlama alanında oyunlara yeni kapılar aralayan firmalar da yer alıyor. Bu isimler dışında Funloop, Tenjin, CrazyLabs, YSO Corp, ConsoliAds, SocialPeta, Kwalee, topOn, TapNation, JoyPac, Alconost, Game Factory gibi oyun sektörünün tanınan isimleri de etkinliğe hem destek oluyor hem de bu etkinlikte yeni yetenekler arıyor.

Türkiye’den yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye

Türk oyun pazarına girmek isteyen, Türkiye’den de yurt dışına iş yapmak isteyen oyun geliştiricileri için bir köprü görevi üstlenecek olan “Mobidictum Business Network #2”, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Alanında uzman konuşmacıların kendi alanlarında katılımcılara sunumlar yapacağı ve katılımcıların sorularının yanıtlanacağı “Mobidictum Business Network #2” üç gün sürecek. Katılımcıların birbirleriyle yarımşar saatlik bire bir görüşme yapabilecekleri imkan sunan etkinliğin biletleri, (events.mobidictum.biz) adresi üzerinden temin edilebilecek.

Mobil oyunlar ücretsiz sergilenebilecek

Oyun stüdyoları, yatırımcı ve yayıncılara göstermek istedikleri “Mobil Oyunlarını”, events. mobidictum. biz adresi üzerinden “Indie Zone” alanında açtıkları sanal bir stand ile ücretsiz sergileyebilecek. Oyunlarıyla ilgili görselleri ve bilgileri bu platforma ekleyen oyun stüdyoları, eklenen bilgiler ve mesajlaşma imkânı sayesinde yeni yatırımcılar ve yayıncılar ile tanışabilecek.

“Türk oyun sektöründe bir ihtiyaçtı”

Türk oyun sektörünü hep bir adım öteye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mobidictum’un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, “İlk etkinlik ile birlikte Türk oyun sektörünün bu tarz bir etkinliğe ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Türk oyun stüdyoları çok rahat bir şekilde dünyanın farklı bölgelerinden sektörün önde gelen firmalarıyla görüşme imkânı sağladı. İkinci etkinliğimizde aynı misyonda devam edip daha fazla firmayı ağırlamayı planlıyoruz” diyerek etkinlik hakkındaki görüşlerini dile getirdi.