Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü 1. Arkeoloji şurası başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ortaklığında Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından düzenlenen Ankara’da 1’inci Arkeoloji Şurası’nın açılış töreni yapıldı.

Bilim ve Araştırma, Arkeometri, Dijital Arkeoloji, Eğitim, Sanat, Turizm ve Tanıtım, Kültür Ekonomisi, Kültür Politikaları, Kurum ve Yasalar, Kültürel Miras ve Müzecilik başlıklarında çalışma yapan 11 komisyon tarafından hazırlanan raporların tartışılacağı şura, 17 Haziran tarihine kadar sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammed Hakan Tanrıöver ile AB Programları ve Projeleri Koordinatörü Hale Ural’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda arkeolog, tarihçi ve akademisyenin katıldığı şuranın açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, ilgili bakanlık yetkilileri ortak kurum paydaşları, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Doğan Hızlan ve Prof. Dr. Felix Pirson katıldı.

’’İpek yolunu kalkınma yoluna çeviren şehrin taşıyıcılarıyız’’

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasında en büyük ilacın kültür olduğunu belirterek, en büyük gücün birlik olduğunu söyledi. Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazi şehri ziyaretinde Gaziantep Lisesi’nin açılması talimatını verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Birçok önemli isim buradan mezun oldu. Lise farklı bir vizyonla birçok insan yetiştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras bilim ve akıldır. Akıllı şehir olmak, bilgi ve yeşil ekonomiyi oluşturmak ve kültür ekonomisini belirlemek için buradayız. Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin kuruluş kararı sonrası en güzel eserler Karkamış’tan geldi. Bütün antik kentleri, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinin hanları, hamamlarının en güzelinin yaşadığı bir şehir Gaziantep. Hep birlikte İpekyolu’nu kalkınma yoluna çevirmiş bir şehrin elçileri ve taşıyıcılarıyız. En büyük gücümüzü beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Bunun ne anlama geldiğini iyi analiz edip görmemiz gerekiyor.”

’’Kültür en değerli hazinedir’’

Kültür kavramının önemini vurgulayan Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültür, bizi biz yapan değer ve geleceğe taşıyan en büyük hazinedir. Avrupa’nın müzelerini gezdiğimiz zaman yarısını Anadolu’dan gelen eserler dolduruyor. Birçok ülke çok öncesinde enstitülerini kurdu. Bugün Paris’e, İtalya’ya 80 milyon ziyaretçi geliyorsa benim Fırat’ıma 80 milyon insan gelecektir. Bunu birlikte başaracağız. Kendi değerlerimize ve gücümüze inanarak bunu yapmak zorundayız.”

’’Babil’den Cumhuriyete bu tarih bizim’’

Gaziantep’te bulunan tarihi eserlerden bahseden Şahin, “Bu eserlerin hepsinin bir geçmişi, dili yaşanmışlığı var. Arkeoloji dediğimiz şey bir hayat. Arkeoloji size bir rehber oluyor, gelecek sunuyor. Bize düşen bu merkezlerimizde bilim, kültür insanlarıyla donatmamız gerekiyor. Yeni bilim insanları yetiştirmek için buradayız. Çok güçlü bilim adamlarıyla, dijital kütüphaneleriyle emrinizdeyiz. Artık karbon analizi yapmak isteyen bu enstitüye gelecek. Bilgiye ulaşıyor, bu toprakların bütün geçmişini analiz ediyoruz. Babil’den Cumhuriyete bu tarih bizim” diye konuştu.

Şurada yol haritası belirlenecek

1’inci Arkeoloji Şurası’nda strateji belirlemeye katkı vermeyi ve ilgili uygulayıcılara zaman kazandırmayı hedefliyor. Çıkan sonuçlarla Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü yönetimiyle hem kısa hem de uzun vadeli yol haritası belirlenecek. Şura ayrıca arkeolojiyle yakın ilgili bilim alanlarının bilim, araştırma, meslek, eğitim, tanıtım, müzecilik, halkla ilişkiler gibi konularda teori ve uygulama açısından geldiği düzeyin tanımlanacağı şurada, sorunlara çözümler önerilecek, ideal bilimsel-kurumsal gelecek için yapılacak çalışmalar belirlenecek, öncelikli eylem alanları tespit edilecek.