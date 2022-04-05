Turizm MYO öğrencileri Mezopotamya Turizm ve Gastronomi fuarında

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Diyarbakır’da gerçekleştirilen I. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarına katıldı.

Fuarda Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek, Öğr. Gör. Eyup Atılgan ve Öğr. Gör. Dr. Dilara Bahtiyar Sarı gözetiminde öğrenciler, sektöre yönelik tanıtımlara ve etkinliklere katıldı. Fuara, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Turizm Seyahat Hizmetleri Programları öğrencilerinden oluşan 90 kişilik grubun katıldığını belirten Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan verimli bir teknik gezi gerçekleştiğini söyledi. Fuar çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Mozaikler Yolu’ panelinde moderatör Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile bir araya gelen öğrenciler sektör buluşma etkinliklerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.