Tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılının Ekim ayında Bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 1 Milyar 124 milyon 270 bin dolar seviyesine geldi. Dış ticarette Bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep ise Ekim ayını 959 milyon 17 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak bir önceki yıla göre yüz8’lik artış oranı yakaladı.

Hem bölgede hem de Gaziantep’te için tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaştıklarını bildiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Herkesin bildiği ve küresel çapta karşılaştığı ekonomik buhranlar kendini sene sonunda iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Gaziantep ve Bölge ihracatçılarımız, zorluklarla baş edebilmek için çalışmaktan ve üretmekten yine vazgeçmedi ve bu olumsuz tabloya rağmen rakamlarla yüzümüzü güldüren sonuçlara imza attılar. Çünkü bu atmosfer karşısında elde edilen başarı her zaman söylediğimiz gibi istikrarın resmidir. Bölgemizin ve Gaziantep’imizin ihracatçısı zorluklardan pes etmediği için zoru başarmaya devam etmektedir. Biz dünyayı etkileyen mevcut sorunlardan dolayı rekorları rafa kaldıracağımız bir dönem geçireceğimizi düşünürken ihracatçımızın başarısı ile yeniden il bazında beşinci sıraya yükseldik. Bu süreçte çalışmaya, üretmeye devam eden ve bu güzel tablonun mimarı olan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutlarım şeklinde konuştu.

“Devletimiz ihracatçısının yanında”

İhracatçılarımızın olağanüstü azmi ve üretme motivasyonu ile zorlukların hafifleyebileceğini ifade eden Başkan Kileci, “Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen Bölgemizin çalışkan ihracatçıları istikrarını sürdürerek ihracat hedeflerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Zorluklara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz ve mücadelemizin meyvesini yeni rekorlarla alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizlerin çalışmaktan ve tüm zorluklara rağmen üretmekten başka seçeneğimiz yok. Ayrıca buradan belirtmek isterim devletimiz her zaman ihracatçısının yanında. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Yeni Nesil İhracat Desteklerinin tanıtımı yapıldı. Biz de Ticaret Bakanlığımızın uzmanlarını 16 Kasım Çarşamba günü bu yeni destekleri anlatmak ve ihracatçılarımızı bilgilendirmek amacıyla Birlik Hizmet Binamızda ağırlayacağız. Tüm Bölge ihracatçılarımızı görmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

En Çok Irak, ABD ve Suriye’ye İhracat

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 42,1 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 16,3 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 14,5 payla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2022’in Ocak-Ekim ayları arasında toplam 194 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci; “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile meyve sebze konserveleri ihraç edildiğini görüyoruz” dedi.

Rekor İhracat

Bölgemiz 2022 yılının başından günümüze 10 milyar 186 milyon 924 bin dolarlık en yüksek ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde bu ihracatta büyük paya sahip Gaziantep 8 milyar 696 milyon 490 bin dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attı. Ekim ayı ihracat verilerinde 5. Sırada yer alan Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranının son 12 ayda yüzde 120,3 olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Fikret Kileci, “Gaziantep, dış ticaret verileriyle bizleri 2023 hedeflerimiz konusunda umutlandırıyor ve ihracatta ve sanayide marka bir şehir olma özelliğini sürdürüyor. Başarı hikayemizin katlanarak büyümesi en büyük temennimiz. Katma değeri yüksek, içerisinde yüksek teknoloji barındıran ürünlerin ihracatını artırmak için büyük gayret sergiliyoruz. Amacımız hem bölgemize hem ülkemize yüksek net döviz girdisi sağlamak” diye konuştu.. Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri, Gaziantep’in ihracatında önde gelen sektörlerdir.

Kileci ayrıca 2022 yılı Ekim ayında GAİB’e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş’ın 113,9 milyon dolar, Mardin’in 95,6 milyon dolar, Malatya’nın 44,5 milyon dolar, Şanlıurfa’nın 24,8 milyon dolar, Diyarbakır’ın 24,7 milyon dolar, Adıyaman’ın 8,9 milyon dolar ve Kilis’in 7,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu.