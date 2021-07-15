Tuğba Demir ALGSPOR’a döndü

T. Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep ALGSPOR, altyapısından yetişen ve son olarak Beykent Kadın Futbol takımında forma giyen kaleci Tuğba Demir, yuvasına geri döndü.

Altyapıya önem veren ve özellikle Gaziantepli genç kızların sporla buluşması için büyük çaba sarf eden Gaziantep ALGSPOR, bu anlamda eski kalecisi Tuğba Demir’i kadrosuna dahil etti. A takım kadrosunda Gaziantepli oyunculara da yer veren sarı-grili takım başarılı file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısından yetiştiği takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tuğba Demir, ALGSPOR’un başarısı için sahada mücadele vereceğini ve Gaziantepli genç sporculara örnek olacağının sözünü verdi.

Gaziantep’te kadın futbolunun ayakta kalması adına önemli bir mücadele veren ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, hedeflerinin Gaziantepli sporcu sayısını çoğaltıp A takım kadrosuna almak olduğunu söyledi.

Gözcü; "İlk günden bu yana kadınlar ligi takımları içerisinde altyapıya çok önem veren bir kulübüz. Bu bağlamda daha önce altyapımızdan yetişen ve bazı kulüplerde forma giyen Tuğba Demir ile anlaştık. Hedef önümüzdeki yıllarda A takımda Gaziantepli sayısını çoğaltmak. Yetenekli sporcuları kadromuza katarak takımımızı daha üst sıralara taşımaya hedefliyoruz. Altyapıya büyük önem vererek genç kızlarımızın önünü açmak istiyoruz ve bu vesile ile yeniden ailemize dönen Tuğba Demir’e başarılar diliyorum" dedi.