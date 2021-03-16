Tüfekçi Yusuf Usta’nın hayatı kitaplaştırıldı

Gaziantep (İHA)Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR A.Ş. tarafından Mehmet Fatih Bozkurt’un kaleme aldığı Tüfekçi Yusuf Usta adlı kitap yayımlandı.

Milli mücadele döneminde Antep Savunması’nda gösterdiği örnek vatanseverlikle önemli bir isim olarak tarihe geçen Tüfekçi Yusuf Usta’nın hayatı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR A.Ş. tarafından kitaplaştırıldı. Tarihe ışık tutacak bu eserin yazarlığını ise Mehmet Fatih Bozkurt yaptı. 5 bölümden ve 254 sayfadan oluşan kitapta Tüfekçi Yusuf Usta’nın Ataları, Çocukluğu ve Gençliği, Çanakkale Cephesi’nde Geçen Günleri, Gaziantep Savunması ve Tüfekçi Yusuf Usta, Tüfekçi Yusuf Usta’ya Ait Birkaç Evrak Ve Değerlendirilmesi ile Antep Harbi’nden Sonraki Hususi Hayatı başlıkları yer alıyor. Konusunda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile hem Çanakkale Savaşı hem de Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir cephesi olan Antep Savunması’nda cephe gerisinde silah bakım ve tamiri konusunda görev yapmış Tüfekçi Yusuf Usta hakkındaki eksik bilgilerin tamamlanması amaçlanıyor.

Kitap Gaziantep Zeugma Müzesi, 25 Aralık Panorama Müzesi ve Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Gaziantep sevdalısı tüfekçi Yusuf Usta

Çanakkale Cephesi ve Gaziantep Harbi’nde Alınteri Dökmüş Bir Zanaatkar alt başlığı ile yayınlanan Tüfekçi Yusuf Usta kitabı hakkında GAZİKÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, tarihten günümüze Gaziantep’in bağrından birçok önemli sima çıktığının altını çizerek, “Bu önemli simalar aynı zamanda yurt çapında bilinen etkili kişiler olmuşlardır. Bir taraftan bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yerini alan bu mümtaz şahsiyetler, diğer taraftan da Gaziantep’in ve Türkiye’nin kalkınması için çalışmışlardır. İşte önemli simalardan birisi de Gaziantep sevdalısı olan Tüfekçi Yusuf Usta’dır” dedi.

“Tüfekçi Yusuf Usta, Antep savunmasına büyük katkı sağladı”

Gaziantep’in, çağının son teknoloji ürünleri ile donanmış Fransız ve Ermeni kuvvetlerine karşı elindeki kısıtlı imkanlarla mücadele ettiğine dikkati çeken Yakar, “Şehrin tamamen kuşatılmasının sonucu olarak dışarıdan hiçbir yardım alamayacak vaziyete gelince cephanesini kendisi üretmiştir. Trablusgarp Savaşı’ndan başlayarak Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar çarpışan askerler ciddi bir tecrübe birikimine sahip olmuşlardır. İşte Tüfekçi Yusuf Usta’da böyle bir birikime sahiptir. Çanakkale’de silah bakım ve tamiratı konusunda edindiği bilgiyi Antep Savunması’nda cephane üretimi için kurulan İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nda kullanmıştır. Fabrikanın işleyişinde diğer ustalar ile birlikte önemli bir konumda olan Tüfekçi Yusuf Usta, savunmaya katkılarından ötürü Gaziantep için kıymetli bir şahsiyettir” şeklinde konuştu.

GAZİKÜLTÜR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver’in teklifleri doğrultusunda meydan getirilen çalışma, Türkiye ekonomisine geçmişte ve günümüzde büyük katkılar sağlayan ve Türkiye’de ihracat yapan 6’ncı büyük şehir olma özelliğini uzun yıllardır elinde bulunduran Gaziantep’in bugünkü durumunun geçmişten aldığı büyük birikimden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Tüfekçi Yusuf Usta hakkında

Tüfekçi Yusuf Usta, 1893 yılında Antep’in Alaybey Mahallesi Sadıkoğlu Sokağı’nda dünyaya geldi. Babası Abdullah Ağa, annesi çevresinde Nur Fatma Hoca olarak bilinen Nur Fatma Hanım’dır. Yusuf Usta, gençlik yıllarında babası Abdullah Ağa’nın yanında çulha dokumacılığı yaptı. Bir süre daha mesleğe devam etmiş fakat asıl yeteneği olan ve ismini duyuracak olan tüfekçiliğe geçerek bu alanda ustalaştı. Çanakkale cephesi için yapılan seferberlik çağrısında silah altına alınarak 6 Haziran 1915’te askerlik görevine başladı. Üç yıl cephede görev yaptı. Tüfekçiliğe olan yatkınlığından dolayı Bigalı Esliha Tamirhanesi ve daha sonra Zeytinburnu Mavzer ve Silah Fabrikası’nda çalıştı. Zeytinburnu Mavzer ve Silah Fabrikası’nda önce el altı olarak çalışmış ve daha sonra ustalığa terfi ederek, silah tamiratı konusunda mahir olduğuna dair kendisine belge verildi. Yusuf Usta, fabrikada silah ve mühimmat imali, bakımı ve tamiri ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi edindi.

Yusuf Usta, 1918 yılının sonlarına doğru uzun bir yolculuktan sonra memleketi Antep’e döndü. Memleketine kavuşmasının sevinci İngilizlerin işgalini öğrenmesiyle son buldu. Antep işgal baskısı altındadır. İngilizlerin yerlerini Fransızlara bırakmasının akabinde direniş başladı. Yusuf Usta direnişin en mühim simalarındandır. Silah tamiri konusundaki teknik bilgisi sayesinde savunmaya önemli katkılar sağladı. Cephane yetersizliği sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşanan bir zamanda açılan İmalat-ı Harbiye’nin bel kemiği oldu. İngiliz tüfeklerini Türk mermileri ile kullanılabilir hale getirmiş ve direnişin kuvvetlenmesini sağladı. Yusuf Usta’nın “Tüfekçi” lakabı ile anılmasının sebebi ise “İngiliz Lewis hafif makineli tüfeğini Türk mermisine göre tadil etmiş ve muvaffak” olmuş olmasından kaynaklı. Bu hafif makineli tüfek “Yıldırım Yusuf” olarak adlandırıldı. Antep Savunması’nda hem cephede hem de cephe gerisinde bilfiil görev yapan Tüfekçi Yusuf Usta, İstiklal Madalyası ile taltif edildi. 21 Ocak 1971’de vefat etti.