TÜBİTAK 52’inci lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması

SANKO Okulları öğrencilerinin üç projesi, “TÜBİTAK 52’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması”nda bölge elemelerini geçerek 24-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti.

SANKO Okulları öğrencileri Beyza Nur Ocak ve Zehra Naz Meriç’in, “Psikoloji Kategorisi”nde, “Yapay Zeka” temasında, öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Olana Kadar Taklit Et - Yapay Zeka Destekli Güçlü Postür Takibi” adlı proje bölge elemelerinde birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Mustafa Ali Şahin, Yiğit Settar Evgülü ve Gökçe Bilge’nin “Teknoloji Tasarım Kategorisi”nde “Yapay Zeka” temasında öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları "Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesil Mekân Havalandırma Sistemi" adlı proje de bölge elemelerinde jüriden tam not alarak bölge birinciliğiyle Türkiye finallerine katılma vizesini aldı.

Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu’nun “Biyoloji Kategorisi”nde “Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Tenolojileri” temasında öğretmenleri Özgül Güner ve Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Covid-19 Tespitinde Yeni Nesil Yapay Sinir Ağı Modellemesi ile Geliştirilen Duyu Test Cihazı” adlı proje de bölge birinciliği ile SANKO Okulları’nı ve Gaziantep’i Türkiye finallerinde temsil etmeye değer görüldü.

Elçin İdil Hurman, Ekin Asyalı ve Sude Naz Gülşen’in “Biyoloji Kategorisi”nde “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji” temasında öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Kabak Lifinden Çevre Dostu Antibakteriyel Maske Üretimi” adlı projeleri ve Ahmet Metin Özmen’in “Yazılım Kategorisi”nde “Dijital Dönüşüm” temasında öğretmeni Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladığı “Hastane@Dijital_Tr” adlı projesi bölge finallerinde ikinci oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yedi projesinin bölge elemelerinde yarıştığını anımsatarak, “Üç projemiz birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. İki projemiz de bölge ikincisi oldu. Okulumuzu ve Gaziantep’i Türkiye Finallerinde temsil edeceğimiz için mutluyuz” dedi.

Öğrencilerinin danışman öğretmenleri eşliğinde büyük emek vererek proje geliştirdiğini belirten Asyalı, “Toplumsal konulara duyarlı davranıp sorumluluk bilinciyle proje geliştiren değerli öğrencilerimize ve bu başarıya katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Asyalı, 24- 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TÜBİTAK Türkiye Finallerinde öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diledi.