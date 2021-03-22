TÜBİTAK 52. Lİse öğrencileri araştırma projeleri yarışması

SANKO Okulları öğrencilerinin yedi projesi, “TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda il elemelerini geçerek 25-26 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek bölge yarışmalarına katılma hakkı elde etti.

SANKO Okulları öğrencileri Beyza Nur Ocak ve Zehra Naz Meriç’in, “Psikoloji Kategorisi”nde, “Yapay Zeka” temasında, öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Olana Kadar Taklit Et - Yapay Zeka Destekli Güçlü Postür Takibi” adlı proje il elemelerini geçerek bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Mustafa Ali Şahin, Yiğit Settar Evgülü ve Gökçe Bilge’nin “Teknoloji Tasarım Kategorisi”nde “Yapay Zeka” temasında öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları "Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesil Mekân Havalandırma Sistemi" adlı proje bölge finallerinde yer alacak.

Ali Emre Kundak, öğretmeni Yeşim Özzorlar rehberliğinde, “Değerler Eğitimi Kategorisi”nde “Siber Güvenlik” temasında hazırladığı “Dijitalleşen Dünyada Değerler Eğitimin Önemi” adlı proje bölge finallerinde yarışacak.

Mehmet Yusuf Ay ve Kerem İkizoğlu’nun “Yazılım Kategorisi”nde “Yapay Zeka” temasında öğretmenleri Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladıkları “Yapay Zeka ile Diyabet Hastalığı Teşhisi ve Sınıflandırılması” adlı proje bölge finallerine katılacak.

Ahmet Metin Özmen “Yazılım Kategorisi”nde “Dijital Dönüşüm” temasında öğretmeni Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladığı “Hastane@Dijital_Tr” adlı proje il elemelerini geçerek bölge finallerine katılma başarısı gösterdi.

Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu’nun “Biyoloji Kategorisi”nde “Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Tenolojileri” temasında öğretmenleri Özgül Güner ve Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Covid-19 Tespitinde Yeni Nesil Yapay Sinir Ağı Modellemesi ile Geliştirilen Duyu Test Cihazı” adlı proje bölge finallerinde yarışacak.

Elçin İdil Hurman, Ekin Asyalı ve Sude Naz Gülşen ise “Biyoloji Kategorisi”nde “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji” temasında öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Kabak Lifinden Çevre Dostu Antibakteriyel Maske Üretimi” adlı proje bölge finallerinde SANKO Okulları’nı ve Gaziantep’i temsil edecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yedi projesinin bölge yarışmalarına katılma hakkı kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, 25-26 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek TÜBİTAK Bölge Yarışmalarında öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diledi.