TSE’nin sektör buluşmaları Gaziantep’ten başlayacak

Teknoloji ve bilgi transferi, üreticiye pazar şartlarına uyumluluk ve son kullanıcıya kalite güvencesi sağlayan Türk Standardları Enstitüsü (TSE), iş dünyasının talepleri ve sanayideki gelişmeler doğrultusunda sektörlere yönelik hizmet çeşitliliğini zenginleştiriyor. TSE, Türkiye’nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler ile bir araya gelmek için “TSE Sektör Buluşmaları”nı Gaziantep’ten başlatıyor. Sektör Buluşmalarında, iş dünyasına TSE’nin yakın zamanda faaliyete geçirdiği hizmet alanları ile önümüzdeki süreçte uygulamaya alacağı projeleri hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar yapılacak.

Türkiye’nin rekabet gücünü artıran, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştıran, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini etkin ve güvenilir olarak sağlayan TSE,tercih edilen, lider kuruluş olma yönündeki adımlarına bir yenisi daha ekliyor. İş dünyasının her bir bileşeniyle çözüm odaklı ve proaktif bir ilişki içerisinde olan TSE, paydaşlarına rehberlik etmek için Türkiye’nin birçok şehrinde farklı sektörlerinden temsilciler ile bir araya gelmek için “TSE Sektör Buluşmaları”nı başlatıyor. 26 Ekim’de Gaziantep’ten başlatılacak olan TSE Sektör Buluşmaları’nda sanayideki gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının talepleri dinlenecek. Etkinliklerde ayrıca iş dünyasına ve insanlarına TSE’nin yakın zamanda faaliyete geçirdiği hizmet alanları ile önümüzdeki süreçte uygulamaya alacağı projeleri hakkında bilgilendirme yapılacak. TSE Sektör Buluşmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Hizmet alanlarında görev ve sorumlulukları olan TSE, ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonu doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji bakanlığımızın hedef olarak belirlediği ‘yüksek katma değerli üretim’, ‘sanayide verimlilik artışı ve ‘dijital dönüşüm’ alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile sanayicilerimizin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açan, anahtar görevi görüyor. TSE, yaygın hizmet ağı, yurtdışında büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlıyor. TSE bir taraftan girişimciliği destekliyor, diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ilekendi coğrafyasındaki ülkelere öncülük ediyor. TSE Sektör Buluşmaları ile iş insanlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Sanayicimizin uygunluk değerlendirme alanında karşılaştığı sorunları ele alacağız. Yakın zamanda faaliyete geçirdiğimiz hizmet alanları ile önümüzdeki süreçte uygulamaya alacağımız projelerimiz hakkında bilgilendirme yapacağız. Sektör buluşmaları ileTürkiye ekonomisinin yapı taşları olan sanayicilere ve tüketicilere daha iyi hizmet sunmakve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.