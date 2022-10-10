Trafik eğitim parkında eğitimler devam ediyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerinin uygulamalı trafik bilincini geliştirmeleri adına hizmete alınan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler devam ediyor. ‘Şehit Polis Sabri Emir Trafik Eğitimi’ projesi ile Araban Dumlupınar İlkokulu ve Araban Merkez İlkokulu’ndan gelen öğrencilere, teorik eğitimi ve uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

Öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması adına Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. ‘Şehit Polis Sabri Emir Trafik Eğitimi’ projesinde, Araban Dumlupınar İlkokulu ve Araban Merkez İlkokulu’ndan gelen öğrencilere polis memuru tarafından önce teorik eğitimler verildi. Daha sonra öğrenciler, akülü araçlar ve pedallı bisikletlerle uygulamalı eğitim aldılar. Öğrencilere; trafik ışıkları, yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler ve otobüs duraklarında uymaları gereken kurallarla ilgili eğitimler de verildi. Verilen eğitimlerin ardından çocuklara katılım sertifikası verildi.

Uygulamalı eğitimler, çocukların zihninde daha çok yer ediniyor

Verilen eğitimlerin öğrenciler açısından önemli olduğuna dikkat çeken Araban Dumlupınar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ahmet Özaslan, “Okulda işlemiş olduğumuz trafik dersi çerçevesinde bugün öğrencilerimizi uygulamalı eğitim almaları için Şehitkamil Belediyemizin Trafik Eğitim Parkı’na getirdik. Burada çocuklarımız okulda almış oldukları eğitimin yanı sıra teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar. Bu anlamda Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada trafik kurallarını birebir uygulamalı olarak alıyorlar. Her ne kadar sınıflarda biz teorik eğitim versek de pratikte eksik kalıyorlar. Bu tür uygulamalı eğitimler çocukların zihninde daha çok yer ediniyor. Gelecekte bu çocuklarımız şimdiden almış oldukları uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarına daha çok dikkat edecekler ve trafik kazalarının önüne büyük oranda geçmiş olacaklar” şeklinde konuştu.

Verilen bilgileri dikkatle dinleyip, hafızalarına kaydediyorlar

Uygulamalı eğitimlerin çocukların hafızasında daha çok yer edindiğini belirten Araban Merkez İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Özdemir, “4. sınıf olduğumuz için trafik güvenliği dersimizi bugün Şehitkamil Belediyemizin Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı olarak işliyoruz. Sınıfta trafik dersi işliyoruz fakat uygulamalı olarak pek verimli olmuyor. Burada verilen eğitim ile sınıflarda vermiş olduğumuz eğitim çok farklı. Çünkü burada her türlü trafik kuralları uygulamalı olarak gösteriliyor. Uygulamalı eğitim olunca da çocukların aklında daha çok yer ediniyor. Burada polis memuru arkadaşlarımız ve zabıta memuru arkadaşlarımız öğrencilerimize en güzel şekilde trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim veriyor. Öğrencilerimiz de verilen bilgileri dikkatle dinleyip, hafızalarına kaydediyorlar. Öğrencilerimiz buradan almış oldukları eğitimlerle gelecekte daha iyi bir sürücü olacaklarına inanıyorum. Bundan dolayı Şehitkamil Belediyemize yapmış olduğu bu Trafik Eğitim Parkı’ndan dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Burada trafik kurallarıyla ilgili her türlü bilgiyi aldık

Eğitimlerin kendileri açısından önemli olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Ulu, “Buraya arkadaşlarımızla birlikte trafik eğitimi almaya geldik. Burada polis amcalarımız, zabıta amcalarımız, bizlere trafik kuralları konusunda her türlü bilgiyi verdiler. Daha sonra akülü araçlara binerek, sürüş yaptık. Burada trafik kurallarıyla ilgili her türlü bilgiyi aldık. İnşallah biz de büyüdüğümüzde trafik kurallarına en iyi şekilde uyacağız. Bu güzel trafik parkını açan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.