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Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

TOZ ŞEKER HIRSIZI YAKALANDI

GAZİANTEP 13.11.2020, 18:02
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Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir şahsın iş yerinden 50 kilogram toz şeker ve 1 adet motosiklet çalmasını görmesi üzerine çalışmalara başladı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
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