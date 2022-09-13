Toroslar EDAŞ’tan Gaziantep Tekstil Kent’e 15 milyon liralık altyapı yatırımı

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’e kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan, 15 milyon lira büyüklüğündeki ‘Demokrasi Bulvarı Projesi’ni başlattı.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ) Gaziantep’te artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanması amacıyla 15 milyon lira bütçeli dev altyapı yatırımına Temmuz itibariyle başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Belediyesi tarafından Tekstil Kent Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde yapılacak refüj ve kaldırım çalışmasıyla koordineli olarak ‘Tekstil Kent Demokrasi Bulvarı- Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi’ ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planladı. Şirket bölgedeki havai hattı yer altına alarak 4 bine yakın ticarethane ve üretim tesislerinin daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi. Yatırım çalışmalarının 2022 Kasım itibariyle tamamlanması planlanıyor.

Toplamda 20 kilometrelik kablo kullanılacak

Mevcut havai şebekenin yer altı hatlarıyla yenilenmesi ve kapasitenin artırılmasına ek olarak, dağıtım merkezleri arası ring şebekelerle arıza durumunda alternatif beslemeler sağlanarak tedarik sürekliliği arttırılacaktır.

Şirket tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 4 bin 200 metreyi bulacak. Bölgede faydalı ömrünü tamamlamış dağıtım hatlarını taşıyan 41 adet alçak gerilim direği, 34 adet aydınlatma direği ve 30 bin metreye yakın iletkenin demontajların yapılarak, bulvarın havai şebeke kaynaklı dış görünüşünün de daha modern bir çehreye kavuşturulması sağlanacaktır. Şirket, bölgedeki mevcut direk tipi enerji nakil hatlarını yer altına alarak, toplamda 9 bin 872 metre yüksek gerilim kablosuna ek olarak 10 bin metre alçak gerilim kablosu tesis edecek. 34 adet saha dağıtım kutusu ve 2 bin metreye yakın aydınlatma yer altı hattıyla 46 adet galvanizli direk üzerine 90 adet LED armatürün montajını tamamlayacak.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri Toroslar EDAŞ tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler şirketin internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor. Öte yandan kullanıcılar, bu duyurulara Toroslar EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.

Şirketin, 2013 yılından bu yana Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis ve Osmaniye’de faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.