Toroslar EDAŞ kış hazırlıklarını sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te 2022 yılında da aralıksız sürdürdüğü bakım ve yatırım faaliyetlerine ek olarak kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş (Toroslar EDAŞ) Gaziantep’te kaliteli ve kesintisiz enerji için şehir merkezi dahil 9 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde 860 personel, 113 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 481 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, 70 adet dağıtım trafosu, 240 adet alçak gerilim saha dağıtım panosu ve 61 adet beton köşk tesis ederek çalışmalarını sürdürdü.

Araçların bakımları tamamlandı, malzemeler depolandı

Şirket montajını gerçekleştirdiği 80 hücre, bin 517 adet direk ve bin 16 adet aydınlatma armatürüne ek olarak, 62 adet bina, 74 adet direk üstü trafo, 437 adet saha dağıtım kutusu ve 2.326 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 400 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 69 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi. Alanında tecrübeli saha ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olan Toroslar EDAŞ, zor kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket; yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Destek ekipleri harekete geçmeye hazır

Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Gaziantep ’e ek olarak Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinde hizmet veriyor.