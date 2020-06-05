Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Toplum destekli polislerden normalleşme bilgilendirmeleri

GAZİANTEP’TE, TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE HİZMET VEREN İŞLETMELERDE BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Toplum destekli polislerden normalleşme bilgilendirmeleri

GAZİANTEP’TE, TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE HİZMET VEREN İŞLETMELERDE BİLGİLENDİRME YAPILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 16:48
5 Okunma
Toplum destekli polislerden normalleşme bilgilendirmeleri

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından normalleşme sürecinde hizmet veren işletmelerde bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, korona virüs ile mücadelede başlayan normalleşme süreciyle birlikte bilgilendirme çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda kapılarını tekrar açan müze, otel ve restoranlarda alınması gereken tedbirlere ve uygulamalara ilişkin bilgilendirme çalışması yapıldı.

Denetimler esnasında, halk sağlığı açısından kurallara uyan ve tedbirleri eksiksiz bir şekilde uygulayan işletmelere teşekkür edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde doçentlik kutlaması
Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde doçentlik kutlaması
Gasmek öğrencileri uzaktan eğitimlerle sınava hazır
Gasmek öğrencileri uzaktan eğitimlerle sınava hazır
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü
Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü
Delikli Tepe turizme hazırlanıyor
Delikli Tepe turizme hazırlanıyor
(Droneli görüntü) Şahinbey’de tarımsal kalkınmaya tam destek
(Droneli görüntü) Şahinbey’de tarımsal kalkınmaya tam destek
Vali Gül, Nizip ve Cerablus’ta incelemelerde bulundu
Vali Gül, Nizip ve Cerablus’ta incelemelerde bulundu
Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek
Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek
İş dünyasına fırsat çağrısı
İş dünyasına fırsat çağrısı
Güneydoğu’dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Güneydoğu’dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Kadınların korkulu rüyası: Polikistik Over sendromu
Kadınların korkulu rüyası: Polikistik Over sendromu
Gastronomi imajı hijyen eğitimleriyle korunacak
Gastronomi imajı hijyen eğitimleriyle korunacak
Çevre kirliliği önlemek için yeni adak merkezi kurulacak
Çevre kirliliği önlemek için yeni adak merkezi kurulacak
Salgında ev kazalarına dikkat
Salgında ev kazalarına dikkat
Yasak günlerinde sokak hayvanları unutulmayacak
Yasak günlerinde sokak hayvanları unutulmayacak
Gaziantep’te bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi
Gaziantep’te bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi
Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
Yıldırım’dan SGK ve vergi borcu açıklaması
Yıldırım’dan SGK ve vergi borcu açıklaması
Şahinbey Belediyesi’nden ilçeye üçüncü polis merkezi
Şahinbey Belediyesi’nden ilçeye üçüncü polis merkezi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim