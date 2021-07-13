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Tırda yüklü miktarda kaçak malzeme yakalandı

Karkamış Gümrük Kapısında Türkiye’ye giriş yapan bir tırda arama yapan gümrük muhafaza ekipleri tırın çeşitli bölmelerine zulalanmış çok sayıda kaçak ürün yakaladı.

GAZİANTEP 13.07.2021, 18:55
Tırda yüklü miktarda kaçak malzeme yakalandı
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Karkamış Gümrük Kapısında Türkiye’ye giriş yapan bir tırda arama yapan gümrük muhafaza ekipleri tırın çeşitli bölmelerine zulalanmış çok sayıda kaçak ürün yakaladı.

Karkamış Gümrük Muhafaza ekipleri Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırda yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirdi. Gümrük kapısında tırda arama yapan ekipler toplamda 1730 adet iç çamaşırı, 50 kg çay, 270 kg bal, 216 adet fondöten, 228 adet kırışıklık kremi, 2 adet araç lastiği, 144 adet göz kalemi, 240 adet yüz kremi, 240 adet tayt, 10 adet iş makinası parçası, 46 adet saat, 343 adet şarjlı çakmak, 80 kg bayram şekeri ve 6 adet çakmak ele geçirildi.

Şüpheli tır şoförü hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
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