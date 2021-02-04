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TİM Başkanı İsmail Gülle:“Geçen yılın yıldızı halı sektörü”

Türkiye Halı Sektör Kurulu, Salahattin Kaplan başkanlığında toplandı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda halı sektörünün son dönemlerde yaşadığı sorunlar masaya yatırılırken 2021 hedefleri de görüşüldü.

GAZİANTEP 04.02.2021, 12:36
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TİM Başkanı İsmail Gülle:“Geçen yılın yıldızı halı sektörü”

Türkiye Halı Sektör Kurulu, Salahattin Kaplan başkanlığında toplandı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda halı sektörünün son dönemlerde yaşadığı sorunlar masaya yatırılırken 2021 hedefleri de görüşüldü.

Türk halı sektörünün sorunlarının masaya yatırılarak 2021 hedeflerinin görüşüldüğü TİM Halı Sektör Kurulu toplantısı online ortamda gerçekleştirildi. Salahattin Kaplan başkanlığında toplanan halı sektör kurulu toplantısına TİM Başkanı İsmail Gülle’de katılarak halı ihracatçılarını kutladı. Toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alan konteyner sıkıntısı ve Suudi Arabistan’da yaşanan sorunlarla ilgili olarak da bir değerlendirme yapan TİM Başkanı İsmail Gülle “Suudi Arabistan’la ilgili yaşanan sıkıntıları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Salahattin Başkanımız çok güzel anlattı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan Kralıyla telefon görüşmesi yaparak sorunun çözümü için önemli bir adım attı. Önümüzdeki dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde özellikle ticaret alanında gevşemeler bekliyoruz. Diğer taraftan konteyner konusu sadece halı sektörünün değil bütün ihracatçılarımızın ortak sorunu. Önümüzdeki günlerde konteyner işletmeci firma temsilcileriyle başkanlarımızı bir araya getirerek sorunu masaya yatıracağız ve çözüm için neler yapılabilir konusunu görüşeceğiz. Diğer taraftan bu hususta Ticaret Bakanlığımızın milli konteyner üretimiyle ilgili bir teşvik çalışması var. Ancak önceliğimiz ülkemizde faaliyet gösteren konteyner firmalarıyla sorunu çözmektir. Uluslararası firmalarla yaptığımız görüşmelerde bu sorunun 2021 Şubat ayı içerisinde çözüleceği bilgisini aldık.” dedi. Halı üreticilerinin en önemli sorunları arasında yer alan hammadde ve diğer konularında masaya yatırıldığı toplantıda 2021 yılıyla ilgili planlanan projeler hakkında da görüş alış verişinde bulunuldu.

2020’de büyük başarı elde ettik, 2021’de daha büyük başarılara imza atacağız

Halı sektör kurulu toplantısını değerlendiren Başkan Salahattin Kaplan “2021 yılının ilk sektör kurulu toplantısını TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’nin katılımıyla yaptık. Elbette 2020 yılı bütün sektörler için olduğu gibi bizim içinde zorlu bir yıl oldu. Sektörümüz ihracatını arttıran sayılı sektörler arasında yer aldı. 2020 yılı zorlu bir yıl oldu. Sadece pandemiyle ilgili sıkıntılar değil ihracatçılar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ancak alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat girişimleriyle birçok ülkede yaşanan sıkıntılar giderildi. Önümüzde bütün ihracatçılarımızın yaşadığı önemli üç sorun var. İlki Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik uygulamaları. İkincisi tüm sektörlerde olduğu gibi sektörümüzün de konteyner konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor olması. Gerek yüksek fiyatları gerekse yeterli sayıda bulunmaması, bir diğer sorunumuz ise yüksek hammadde fiyatları ve her gün bu fiyatların inanılmaz düzeyde artması. Tabi bu beraberinde maliyet artışları getiriyor. Bu sorunların çözümü için elbette boş durmayacağız. Yeni Pazar arayışımız devam ederken mevcut pazarlardaki Pazar payımızı arttırarak sıkıntılarımızı çözeceğiz. Konteyner konusunda TİM Başkanımızın da belirttiği gibi bir dizi önlemler paketi masada. En önemli sorunumuz olan hammadde ithalatının önüne geçebilmek için kendi hammaddemizi kendimizin üretebileceği bir tesisin kurulması için çaba sarf edeceğiz. Bu konuyla ilgili ön çalışmaları yapıyoruz. 2020 yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti. 2021 yılı için de 3 milyar dolarlık hedef belirledik. Türk iş dünyası, zorlu dönemlerden başarıyla çıkar. Geçen sene bunun en güzel örneği. O yüzden yeni yılda dersimize iyi çalışarak yeni hedefleri de yakalarız" diye konuştu.
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