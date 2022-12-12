Tıbbi Onkoloji Uzmanı Büyükhatipoğlu Medical Point Gaziantep’te

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin hekim kadrosuna dahil oldu

Gaziantep ve çevre illere şifa veren Medical Point Gaziantep Hastanesi Onkoloji Ünitesi’nin hekim kadrosuna Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu da dahil edildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2000 yılında başarı ile tamamlayan Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, İç Hastalıkları alanında uzmanlığını Gaziantep Üniversitesi’nde 2002-2007 yılları arasında gerçekleştirdi. Bozova Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet görevini 2008 ile 2010 yıllarında üstlenen Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, 2010 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki MD. Anderson Cancer Center’da görev yaptı ve sonrasında Gaziantep Üniversitesi’nde yan dal branşı olan Tıbbi Onkoloji alanında 2012-2015 yıllarında eğitim gördü. Daha sonra Milan’da European Institute of Oncology Clinical Research Fellowship’te 2014 yılında görev yaptı. Kariyerini 2015 ile 2018 yıllarında Harran Üniversitesi’nde Profesör unvanı ile taçlandıran Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, Master of Molecular Oncology alanında 2019-2010 yıllarında yüksek lisansını tamamladı. Türkiye’nin birçok yerinde görev alan Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, 2019 yılında Adana’da yer alan bir özel hastanede, 2020 yılında ise Harran Üniversitesi’nde Profesör unvanıyla hizmet verdi.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok Araştırma Yayını ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri bulunan Prof. Dr. Büyükhatipoğlu’nun ilgi alanları ve tedavi yöntemleri ise; Meme kanseri, Moleküler onkoloji ve hedefe yönelik tedaviler, İmmünoterapi, Akciğer, Kolon, Mide, Pankreas, Over, Endometrium, Serviks, Mesane, Prostat, Testis, lenfomalar ve diğer kanserler olarak öne çıkmakta tedavi yöntemleri, İmmünoterapi ve Akıllı İlaç Uygulamaları olarak açıklanmaktadır.