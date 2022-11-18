TFF yöneticileri Panorama 25 Aralık Müzesi’ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni ziyaret etti.

Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan Panorama 25 Aralık Müzesi Türkiye - Çekya Hazırlık Maçı için Gazi şehre gelen TFF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve diğer yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Yöneticiler, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinden etkilenirken, çalışmaları hayranlıkla inceledi.

Ziyaret sonrası yönetim ve müze görevlileri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.