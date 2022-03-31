Son Dakika
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.
Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı
Gaziantep’te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. polis ekiplerince yakalandı.
GAZİANTEP 31.03.2022, 11:06
Gaziantep’te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP-C silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. isimli şüpheli yakalandı. C.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.