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Tenekeci Mehmet Usta’nın hayatı kitaplaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gaziantep’in önde gelen tenekeci ustalarından Mehmet Durdu Aksak’ın hayat hikayesinin ve mesleki serüveninin anlatıldığı “Gaziantepli Bir Usta: Tenekeci Mehmet” adlı kitap yayımlandı.

GAZİANTEP 17.01.2022, 10:08
Tenekeci Mehmet Usta’nın hayatı kitaplaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gaziantep’in önde gelen tenekeci ustalarından Mehmet Durdu Aksak’ın hayat hikayesinin ve mesleki serüveninin anlatıldığı “Gaziantepli Bir Usta: Tenekeci Mehmet” adlı kitap yayımlandı.

Gaziantep’te yüzyıllar boyunca süregelen Ahilik geleneğini devam ettiren ve Tenekeci Mehmet Usta olarak tanınan Mehmet Durdu Aksak’ın hayatını anlatan kitap, GBB Gazikültür A.Ş. tarafından okuyucuyla buluştu. Kitapta, unutulmaya yüz tutmuş tenekecilik mesleğinin yaşayan hazinesi Mehmet Durdu Aksak’ın ahilik geleneğiyle yoğrulmuş esnaflık kültürü otobiyografik türde ele alınıyor.

Eser, Tenekeci Mehmet Usta’nın hayatı, mesleki deneyimleri, Gaziantep kültürü, özlü sözler ve şiirler adında dört bölümden oluşuyor. Kitap Gaziantep 25 Aralık Panoroma Müzesi, Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan internet sitelerinde satışa sunuluyor.

“Tenekeci mehmet usta gaziantep’in ete kemiğe bürünmüş hali”

Kitap hakkında konuşan Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Gaziantep’in değerli esnaflarından Tenekeci Mehmet amca insan-ı kamil bir kişiliğe sahiptir. Mehmet Durdu Aksak, 1947 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Bir dedesi Yemen’de şehit düşmüş, bir dedesi de Çanakkale’de gazi olmuştur. Babası ise Antep Savunması’nda gaziliğe kavuşmuş olan Tenekeci Mehmet Hanifi’dir ki kendisi de lakabını babasından almıştır. 11 yaşında tenekecilik mesleğine fiilen başlamıştır. 1961 yılında başladığı teneke şablonculuğu mesleğine olan tutkusu ve çalışkanlığı sayesinde ilerleyen süreçte adından söz ettiren şablon ustalarından olmuştur. Kendisi şablon ustalığını sadece meslek olarak değil sanat olarak görmüştür. Şablon ustası olarak kendi döneminde Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek olan Tenekeci Mehmet amcamız, yardımseverlik noktasında da şehrimizin önde gelen isimleri arasında yerini almıştır. Kendisi bu özellikleri ile hala çalışmaya devam ederek Gaziantep’in çalışkanlık özelliğinin ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi.

“Kitap geleceğe, iz bırakmak düşüncesiyle yayımlandı”

Gaziantep’in tarihi süreç içerisinde adından sıkça söz ettiren bir şehir olduğunu aktaran Yakar, “Mesleğinde ulaştığı ustalık ve tecrübe ile adı Gaziantep sınırlarını aşan birçok isim mevcuttur. Tenekeci Mehmet de bu isimlerin başında gelmektedir. Tenekeci Mehmet Usta hayatını, mesleğini, Gaziantep kültürünü, adet ve görenekleri ile Gaziantep çarşısı anılarını ‘söz uçar yazı kalır’ şiarıyla kaleme alarak geleceğe bir iz bırakmak düşüncesi ile Gaziantepli Bir Usta: Tenekeci Mehmet kitabı vücuda getirmiştir. Mesleğine olan tutkusuna paralel olarak hayır işlerine de özen gösteren Tenekeci Mehmet Usta, gençliğinden bugüne kadar özlü sözler ve şiirler kaleme almıştır. Hayatı boyunca yazmış olduğu yaklaşık 600 adet özlü söz bu kitapta yayımlanmıştır” diye konuştu.

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