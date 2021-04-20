banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Televizyon hırsızı yakalandı

Gaziantep’te bir ikametten televizyon hırsızlığı yapan 1 şüpheli çaldığı televizyonla beraber yakalandı.

GAZİANTEP 20.04.2021, 13:45
2
Televizyon hırsızı yakalandı

Gaziantep’te bir ikametten televizyon hırsızlığı yapan 1 şüpheli çaldığı televizyonla beraber yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesinde bulunan bir ikametten televizyon çalan A.T. isimli şüpheliyi yaptığı operasyonla çaldığı televizyonla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu