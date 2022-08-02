Tekstil ve Deri Mühendisliğini seçenlere burs avantajı

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2019 yılında başlattıkları “Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Programı” nın devam ettiğini ve ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret tutarında burs vereceklerini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucunun açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başladı. Gençler, 5 Ağustos’a kadar üniversite ve bölüm tercihinde bulunacak. Kurumlar ise sundukları burs imkanlarıyla en başarılı öğrencilerin peşinde. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden, tekstil, hazır giyim ve deri iş kollarının nitelikli iş gücü talebini karşılamak amacıyla başlatılan “Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Programı”, 2022 yılında da devam edecek.

Başarılı gençleri “tekstil mühendisliği” okumaya davet eden program, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasına giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i tutarında ve 50-80 bin arasına giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs verilmesini düzenliyor.

“Tekstil’de doluluk oranı bursla 42’den 90’ların üzerine çıktı”

Konuya ilişkin açıklama yapan TİM Başkan Vekili ve Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Biz İhracatçı Birlikleri olarak sanayi-üniversite iş birliğini geliştirmek için bir proje başlattık. Sektörün yarınına yön vereceğine inandığımız nitelikli gençlere ulaşmak ve mesleki seçimlerini yaparken tercihlerini tekstil mühendisliğinden ve deri mühendisliğinden yana kullanmaları için başlattığımız programlar başarı ile devam ediyor. 2019 yılından bu yana ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Programı’ ile kısa sürede lisans programlarındaki doluluk oranını yüzde 42’den 90’ların üzerine çıkardık” dedi.

“Deri mühendisliğinde iş gücü açığı var”

Deri Mühendisliği için de bir burs programının yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Kileci “Şuan sektörde ciddi bir iş gücü açığı olan deri mühendisliği branşı adayları için sunulan Deri Mühendisliği bursunun da büyük bir avantaj olduğunu söylemekte fayda var. Sektörün geleceğine yön verecek öğrencilerimizi, sadece tekstil alanında değil deri alanında da destekliyoruz. Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından desteklenen ve 2019 yılından beri yürütülen burs projesi ile Deri Mühendisliği bölümünü seçen başarılı öğrencilere burs ve iş garantisi verilmektedir. Burs projesi çerçevesinde üniversite giriş sınavında ilk 20 bine giren gençlerimize asgari ücret, 20 bin-60 bin arasında yer alan gençlerimize asgari ücretin yüzde 70’i, 60 bin-100 bin arasına girenlere ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında burs olanağı sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

2019 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan protokolle başlayan “Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Programı”nın destekçisi kurumlar hakkında da bilgiler veren Başkan Kileci “ Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS). Deri Mühendisliği Burs Programı’nın destekçileri ise Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) uygulanan burs programının en önemli destekçileridir” diye konuştu.