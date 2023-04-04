Tekstil ihracatçıları genel kurulda bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GAİB Hizmet Binası’nda gerçekleşti. Birçok üyenin bir araya geldiği toplantıda Birliğin 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 projeksiyonu istişare edildi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GAİB Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Birçok üyenin katıldığı ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edildiği toplantıda birliğin 2022 faaliyetleri istişare edildi.

Toplantı esnasında söz alan Birlik Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bugün burada siz değerli üyelerimizle bir araya gelmek bizi mutlu ediyor. Pandemi, savaş, kriz, deprem. Son senelerde sanayicimiz birçok badireyle karşı karşıya kaldı. Ancak biz biliyoruz ki bizim üretmekten başka çaremiz yok. Dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü tamamlamamız gerekiyor. Doğru bildiğimiz yanlışları terk etmemiz, yeniye ayak uydurmamız artık hayati bir önem arz ediyor. 2022 yılında Birlik olarak birçok faaliyete imza attık. İkincisini düzenlediğimiz Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile tasarımcıları bölgemize çekmeye devam ettik. UR-GE faaliyetleri ile kümelenme faaliyetlerimizi sürdürdük. Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri ile üyelerimizi müşterilerle buluşturduk. Tüm faaliyetlerimizin ortak çabası ihracatı tabana yaymak. Bu yıl bir yandan depremin açtığı yaraları sarıp öte yandan da Birlik olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret edeceğiz” dedi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2022 yılında 3 Milyar 535 Milyon ABD Doları ihracata imza atarken, Birlik üyeleri 184 ülkeye ihracat işlemi gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Birleşik Krallık ve İtalya olurken, ülke gruplarına göre ise AB ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri ilk 3 sırayı oluşturdu. Bu ihracat verileri ile ülkemizin toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 20,4’ü GAİB üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Birlik ihracatının yüzde 59,9’unu tekstil ürünleri oluşturuyor.