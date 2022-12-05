Teknolojik bağımsızlık çok önemli

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) tarafından hazırlanan “Türkiye Yüzyılı’nda Savunma Sanayiinin Önemi” başlıklı konferans Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla gerçekleşti. GİBTÜ’de Demir, günümüzde, ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında, teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Bir dizi etkinlik ve açılış için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek savunma sanayiimizde yerli ve milli kalkınma modelini ve yeni hedeflerini anlattı. GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu’ndaki etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, SSB Başkan Yardımcısı Harun Çelik, SSB Daire Başkanı İrfan Özsert, SSB Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz, Ali Kerem Eskigün, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Yüncü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Türkiye mazlumların umudu"

“Türkiye Yüzyılı’nda Savunma Sanayiinin Önemi” başlıklı konferansın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Savunma sanayi alanında ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ, HAVELSAN gibi firmaların çok çok önemli adımlar attığını bu sayede de hem kendini hem de mazlum milletleri koruduğunu söyledi. Türkiye olarak sanayi ve teknoloji alanında bir sıçramanın eşiğinde olduğumuzun altını çizen Rektör Hatipoğlu, “ Savunma sanayi alanında ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ, HAVELSAN gibi firmalarımız hakikaten çok çok önemli adımlar attı. Sanayi ve teknoloji alanında bir sıçramanın eşiğindeyiz. Petrolümüz yok. Hazıra konan bir ülke değiliz. Onun için üretmek zorundayız. Son 30-40 yılda bir sanayileşme hamlesi başlatılmış durumda. Geldiğimiz nokta da kayda değer bir sanayi alt yapısına sahibiz. Özellikle son 20 yılda atılan kuvvetli adımlar ülkemizi bölgesinde önemli bir sanayi üssü haline getirdi. Sanayi altyapısını daha ileriye götürmek için yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var. Refahımızı ileriye taşıyabilmemiz için özellikle katma değer odaklı sanayi üretimimizi geliştiriyor olmamız gerekiyor. Türkiye bir çok ülkenin geleceğini kurtaracak ve umudu konumunda. Yıllar önce bir bakanımız bana Bosna Herkes hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Hocam eğer bugünkü Türkiye olsaydı, Bosna Herkes’teki yıllar önceki katliamlar olmazdı. Daha önceleri caydırıcı Türkiye yoktu. Bugünkü Türkiye özel Türkiye” Bu ülkenin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye çağın şartlarını yerine getiriyor. Hem kendini hem de mazlum milletleri koruyor” dedi.

Demir gençlerle buluştu savunma sanayideki gelişmeleri anlattı. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, teknolojinin en büyük itici gücünün insan kaynağı olduğunu dile getirdi. İnsan kaynağının başlangıç noktasının gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Demir, “Gençlerimiz ile beraberiz, çeşitli illerimize gidiyoruz. Bu tür ziyaretler yapıyoruz. Gaziantep, bu ziyaretleri yapmak istediğimiz illerin başında geliyor. Gençlerimiz çok aktif ve heyecanlı hem de genç bir sanayi altyapısı var. Bunlar bir araya geldiğinde, büyük bir sinerji oluşacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Gaziantep’te hem sanayiyle hem de gençlerle buluştuğunu belirten Prof. Dr. Demir, “‘Türkiye Yüzyılı Vizyonunu beraber paylaşıp, ‘İleri daha güçlü nasıl yürürüz’ kısmını bir vizyon ve çalışma ortamı ile oluşturup, bu yolculuğu yapmak ve ülkemize bir katma değer sağlamak üzere buradayız. Gençlerimiz, bu katma değeri oluşturma meselesinin en önemli unsuru ve faktörü. Onlardaki heyecan, azim bütün ülkemiz için büyük bir umut kaynağı” şeklinde konuştu

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz"

Türkiye’nin kendi savunma ekipmanlarının üretiyor olmasının masada bir güç olduğunu belirten Demir, “Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkelere önemli katkıda bulunabilmekte. Aslında bizim gücümüz bir anlamda onların da gücüne güç katar duruma gelmekte. Son yıllarda çeşitli platform ve ürünlerin ihracatında artışlar yaşanmaya başladı. Kendi silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz gittikçe artan oranda yerli ve milli teknolojilerle donatılmaya başlandı. Bu da bize bir özgüven, masada bir güç ve kendi milli çıkarlarımızı savunma konusunda kimseye hesap vermeden, danışmadan, bakmadan kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi inisiyatifini getirdi” diye konuştu.

Konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından Prof. Dr. İsmail Demir’e plaket vermesiyle son buldu. Toplantının ardından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsüne Prof. Dr. İsmail Demir adına ağaç dikimi gerçekleştirildi.