Teknofest’te SANKO Okulları flaması dalgalandı

SANKO Okulları öğrencisi Ela Ersönmez, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST2021’de, “İnsanlık Yararına Teknolojiler-Sağlık ve İlkyardım İlkokul-Ortaokul” Kategorisi’nde, “Kas Yetersizliği Yaşayan Hastalar İçin Her Yöne Dönebilen Yaşam Destek Aparatı” isimli projesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

SANKO İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ela Ersönmez’in, Proje Danışman Öğretmeni Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladığı “Kas Yetersizliği Yaşayan Hastalar İçin Her Yöne Dönebilen Yaşam Destek Aparatı” projesi, beyin ve omurilikte bulunan kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı hastalarının hayatını kolaylaştırmayı öngörüyor. Bu hastaların yaşam süreleri boyunca yaşadıkları düşük kafa sendromu, yutkunma ve iletişim sıkıntısı gibi yaşam kalitelerini büyük ölçüde düşürdüklerine dikkat çekilen proje tanımında, şu bilgilere yer veriliyor:

“Kas rahatsızlığı yaşayan bu hastaların, sabit boyun aparatları ile hareketsiz bir hayat sürmeleri yerine, boyunlarının dik bir şekilde konumlandırılabilmesi, iletişim kurarken istedikleri yöne dönerek göz teması kurabilmesi ve ihtiyaç duyduklarında egzersiz hareketleriyle rahatlamaları sağlandı.”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencileri Ela Ersönmez’in üçüncülük ödülünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın takdim ettiğini söyledi.

SANKO Okulları’nın TEKNOFEST 2021 finallerine, “İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisinde iki ilkokul, sekiz ortaokul ve iki lise kademesinde olmak üzere toplam 12 proje ile katıldığını anımsatan Asyalı, “81 il, 111 ülke ve 44.912 takımın başvurduğu TEKNOFEST2021 finallerinde 13 bin proje yarıştı” dedi.

SANKO Okulları’nın TEKNOFEST2021’e 12 proje, 22 öğrenci ve 6 öğretmen ile katıldığını ve öğrencilerinin projelerini büyük bir titizlikle sunduklarını anlatan Asyalı, “Türkiye finallerinde SANKO Okulları’nın yanı sıra, Gaziantep’i de temsil eden öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. TEKNOFEST2021 sürecini Türkiye üçüncülüğü ile taçlandırmanın büyük gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.