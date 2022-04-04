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Teknofest’e hazırlanan ekiplerden Rektör Özaydın’a ziyaret

Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) Teknofest’e hazırlanan ekipler, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GAZİANTEP 04.04.2022, 14:34
Teknofest’e hazırlanan ekiplerden Rektör Özaydın’a ziyaret

Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) Teknofest’e hazırlanan ekipler, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, daha önce General Space Technologies üyelerinin yaptıkları çalışmaları yerinde incelediğini belirterek, öğrencilerin önemli işlere imza attığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “ Ülkemizin geleceği olan gençlerin çalışmalarını önemsiyor ve her zaman destekliyorum. Onları yapacakları önemli işlerle ülkemize hizmet edecekler. Katılacakları yarışmalarda şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Kritik tasarım süreci çalışmaları süratle devam ediyor

Ekip üyeleri adına konuşan grubun kurucu Lideri Mehmet Sizer, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mehmet Sizer, Roket Yarışmaları çerçevesinde 5 bin feet alçak irtifa roketi ile çıktığımız bu yolda 2022 yılında 10 bin feet, 20 bin feet ve bu sene dünyada ilk ve tek dikey iniş roket yarışması yumuşak iniş kategorisi ile devam ediyoruz. Üç farklı roketimiz ön tasarım rapor aşamalarını başarılı bir şekilde geçmiş ve kritik tasarım süreci çalışmalarına süratle devam ediyor” şeklinde konuştu.

2019 Yılında Gaziantep Üniversitesi öğrencileri tarafından Uzay ve Roket Ar-Ge faaliyetleri yürütme amacıyla kurulan Cagdas Rocket Team Ve Ares Rocket Team, General Space Technologıes çatısı altında 2020 yılından bu yana Teknofest roket yarışmalarına katılım sağlıyor.

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