TEKNOFEST ‘Turizm Teknolojileri’ kategorisinde birincilik HKÜ’lü öğrencilerin

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) SİMURG Takımı, “Zeugma’nın Gözü” adlı artırılmış gerçeklik tabanlı projesiyle, bu yıl Samsun’da yapılan Teknofest Karadeniz yarışmalarında “Turizm Teknolojileri” kategorisinde birinci olmayı başardı.

HKÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan “SİMURG” takımı tarafından hazırlanan proje ile Gaziantep’teki müze ve benzeri tarihi ve turistik mekanların modellenmesi ve artırılmış gerçeklikle sanal olarak gezilebilir hale getirilmesi sağlandı. Başlangıç aşamasında Zeugma Müzesi’ne odaklandığı için “Zeugma’nın Gözü” adını alan projenin çerçevesi süreç içerisinde artırıldı ve etkin bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirildi. Uygulamanın özellikle bu tür mekanları fiziksel olarak ziyaret edemeyecek bireyler için önemli bir fırsat oluşturabileceği öngörülüyor.

Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan

HKÜ’nün Turizm Teknolojileri kategorisinde birinciliği kazanan SİMURG Takımı, madalya, plaket ve 20 bin TL’lik çekten oluşan ödüllerini Samsun’da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Rektör Dereli’den kutlama

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TEKNOFEST’e katılan tüm öğrenciler ile “Turizm Teknolojileri” kategorisinde birinci olan SİMURG takımını tebrik ederek, ülkenin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunan tüm gençlere her daim destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

TEKNOFEST’e katılan proje takımlarının büyük bir uyum ve özveriyle çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Türkay Dereli, “Teknofest Karadeniz’e katılarak fikir ve projeleri ile Türkiye’nin geleceğini aydınlatan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, kendi orijinal tasarımımız ve üretimimiz olan standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize, cansiperane emek veren öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.