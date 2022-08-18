TEKNOFEST Karadeniz 2022’de GKV rüzgarı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz 2022’ ye Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyoplastik Takımı, Biyoteknolojik İnavasyon kategorisinde katılarak projesini tanıttı.

Büyük ilgi gören Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyoplastik Takımı Gaziantep’i başarıyla temsil etti.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz 2022’ ye katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyoplastik Takımı, Biyoteknolojik İnavasyon kategorisinde 3 bin 592 başvurudan kabul gören 89 takımdan Gaziantep’i temsil eden tek takım oldu. Organik evsel atıklardan biyoplastik elde ederek Trabzon finallerinde Gaziantep’i temsil eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyoplastik Takımı’nı elde ettiği başarılardan dolayı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Bu önemli projede emeği geçen danışman öğretmenimiz Şule Kozanoğlu, öğrencilerimiz Tolga Tiryaki ve Umut Kozanoğlunu tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.