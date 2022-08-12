TEKNOFEST finalistleri alkışlarla Rize’ye uğurlandı

TEKNOFEST 2022 yarışmalarına hazırladıkları yenilikçi projeleri ile dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri alkışlarla Rize’ye uğurlandı.

TEKNOFEST 2022 yarışmalarına hazırladıkları yenilikçi projeleri ile dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencilerinin oluşturduğu, ikisi Robotaksi (Binek Otonom Araç) olmak üzere, toplam 7 farklı kategoride 10 takım finallere katılma hakkı kazandı.

Finale kalan takımlarla HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, her yıl daha çok ve nitelikli projenin öğrenciler tarafından üretilebilmesi ve bunların hayata geçirilebilmesi için ekosistemin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, TEKNOFEST 2022 final yarışmasına katılacak takımları tebrik etti ve başarılar diledi.

Proje sunum ve tanıtımlarının yapılması ile hatıra fotoğraflarının çekimi sonrasında finalist takımlar alkışlarla Rize’ye uğurlandı.