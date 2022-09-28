Teknofest Çevre Ve Enerji Teknolojileri Yarışması Finalistleri Sanko Enerji Çatalca Res’te buluştu

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması finalistleri, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek SANKO Enerji Çatalca Rüzgar Enerji Santralinde buluştu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, programda yaptığı konuşmada dünyanın temiz enerjiye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin bu çalışmaları hızlandırması gerekiyor” dedi.

SANKO Enerji’nin ev sahipliğinde düzenlenen program çerçevesinde, Çatalca RES’i ziyaret eden öğrenciler, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, SANKO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekin, Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, SANKO Enerji CEO’su Hakan Yıldırım ve SANKO Enerji yöneticileriyle birlikte rüzgar enerji santralini gezdiler. Öğrencilere gezi sırasında işletme yetkilileri tarafından teknik bilgilendirme de yapıldı.

SANKO Holding olarak 118 yıldır tüm yatırımları, önce insan ve ülke sevdasıyla yaptıklarının altını çizen Adil Sani Konukoğlu, “Ülkemiz, çok yüksek bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Bu kaynaklar temiz enerji sunuyor. Bununla birlikle öz kaynağımız olması sebebiyle maddi yönden de ciddi bir önem taşıyor” diye konuştu.

Enerji sektörüne yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji sektörüne girmemizin asıl nedeni ülkemizin enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve ülkemize daha faydalı olmaktı. Bundan sonra da olanaklarımızı enerji sektörüne yönlendirmeye devam edeceğiz.

Doğal kaynaklardan elde edilen enerjinin doğaya ne kadar faydalı olduğunu şimdi daha fazla görüyoruz. Karbon salımının azaltılması gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel mirastır.”

Öğrencilere, hayatta denemekten asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Konukoğlu, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz. TEKNOFEST’e katıldınız ve sizlerle tanıştık. Eğer katılmamış olsaydınız birbirimizi bulamazdık” şeklinde konuştu.

Başta TEKNOFEST olmak üzere Türkiye’nin ve Türk gençliğinin geleceğine katkı sunacak tüm organizasyonları desteklemeyi sürdüreceklerine vurgu yapan Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerimize inanç aşılayıp heyecanlandıran T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar başta olmak üzere, TEKNOFEST’e katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir etkinliği başlatmaları Türkiye’deki tüm gençlerin ufkunu açtı. Biz de bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz.”

SANKO Enerjinin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan bir şirket olduğunu belirten SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Bugüne kadar çeşitli hidroelektrik santraller, RES, JES ve GES santralleri inşa ettik. Tamamen yerli kaynaklarımızı kullanarak elektrik enerjisi üretimine odaklanmış durumdayız. Sektörümüz gelişmeye ve ilerlemeye çok açık. Her geçen gün daha yeni ve daha verimli teknolojiler ortaya çıkıyor.

Sizler gibi donanımlı, ileri görüşlü gençlerin yeni ve yerli teknolojilere imza atarak ülkemizin enerji sektörüne de katkı sunacağına inancımız tam. Ülkemizin gençlerimize her zaman ihtiyacı var. Hepinize toplumsal ve çevresel sorumluluk duygusu yüksek, enerji dolu bir gelecek diliyorum.”

SANKO Enerji CEO’su Hakan Yıldırım da çevre konusunun hem kendi projelerinin hem de sosyal sorumluluk projelerinin odak noktasında olduğunu söyledi. Gençlerin dünyanın gündeminde yer alan çevre sorunlarına duyarlılıkla yaklaşıp sorumluluk bilinciyle proje geliştirmelerinin önemine dikkat çeken Yıldırım, “Kariyerinizin hemen başında çevre konusunu büyük şirketler ve ülkeler için en önemli odak noktası olarak görmeniz çok önemli. Elektrik depolama, elektrikli araçlar, hidrojen teknolojisi, güneş ve rüzgar önümüzdeki dönemde çok ciddi anlamda kariyer geliştirecek alanlardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması finalistleri geliştirdikleri projelerin sunumunu yaptılar.

Türkiye’nin önde gelen grafiti sanatçıları Grafiti Mr.Hure ve LeoLunatic, ziyarete gelen öğrencilerin isimlerinin baş harfleriyle bir grafiti performansı sergilerken, Elif Pıtırlı ve orkestrası da eğlenceli bir konsere imza attı.