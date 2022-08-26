TEKNOFEST 2022’de Gaziantep Kolej Vakfı’nın proje başarısı

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde “Teknoloji, Sağlık ve İlk yardım" kategorisinde 9386 başvuru arasında finale seçilen 171 takım arasına giren GKV Özel Ortaokulu Kuzenler Takımı sergiledikleri projeleriyle büyük ilgi odağı oldu.

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı değerlendirmede “Dünyanın en büyük teknoloji yarışması olan ve 2022’ de düzenlenen "TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali" nde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Kuzenler Takımımız, insanlık yararına "Teknoloji, Sağlık ve İlk yardım" kategorisinden toplam 9386 başvuru arasından finale seçilen 171 takım arasına girmiştir. Doğal maddeleri kullanarak karasineklerle mücadele ile ilgili yapılan projemiz Rize finallerinde okulumuzu temsil etmiştir. Bu projede emeği geçen danışman öğretmenimiz Aydın Dilsiz’ i; öğrencilerimiz Eren Erbağcı ve Mert Ölçal’ ı tebrik ederiz” dedi.