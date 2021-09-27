TEKNOFEST 2021’e GKV Damgası

TEKNOFEST 2021’e “Fıstıktan Maskeye" projesiyle katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı lise fikir seviyesinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021 Festivaline katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı “Fıstıktan Maskeye" projeleriyle katıldıkları yarışma dalında Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.

"Yarışmalar öz güveni de arttırır"

Yarışmaya katılar derece elde eden öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hepimizin ortak görevi. Gençlerimizi yarınlarını etkileyecek olan bu tür yarışmaları önemsiyor ve öğrencilerimizin en üst seviyede katılımı için kurum olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu tür yarışmalar öğrencilerde öz güveni artırdığı gibi vizyon kazanmalarında da önemli rol oynamaktadır. Bugün projeleriyle Türkiye üçüncülüğü elde eden genç bilim adamlarımızı yürekten kutluyor, onlara destek veren değerli öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Projeye yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021Festivaline Biyoteknolojik İnovasyon kategorisinde yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı "Fıstıktan Maskeye"adlı projeleriyle dikkat çekti. Projenin danışmanlığını yürüten Şule Kozanoğlu yaptığı değerlendirmede “Festivalde olmak, orada bilimsel havayı koklamak ve bilim adamlarıyla aynı çatı altında yer almak gerçekten öğrenciler için büyük bir şans. Okulumuzun ekibi Fıstıktan Maskeye projesiyle önemli bir dereceye imza atarak Türkiye üçüncülüğünü Gaziantep’e taşıdı. Bu kategoride 750 başvuru olup bunların 85’i finalist olarak yarışmada yer aldı. Bizde bu kabul gören 85 finalist projeden birisiydik. Proje ekibimizde GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Umut Kozanoğlu, Tolga Tiryaki ve Berke Şekeroğlu yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sonuç açıklandığı zaman hepimiz çok mutlu olduk. Öğrencilerimizi ve bizlerden desteğini esirgemeyen başta GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy olmak üzere bütün GKV ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.