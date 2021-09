Tedavi gören asker ve hastalara pijama takımı hediye edilecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hastanede tedavi gören askerlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye edilecek pijama takımı ile ilgili protokolü imzaladı. Başkan Fadıloğlu, “Kaynak, bu milletin ise millete hizmet eden her noktada biz de belediye olarak varız” dedi.

Yaptığı kurumlar arası iş birliktelikleriyle sosyal belediyecilik alanında nitelikli projeler yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir projeye hayat verecek protokolü imzaladı. Şehitkamil Belediyesinde, Şehitkamil Kaymakamlığı başkanlığında Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören asker ve maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerinin hastalarına pijama takımı hediye edilecek. Protokol; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı başkanlığında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli tarafından imza altına alındı.

İmkanları milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz"

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başhekimimiz ile bir araya geldiğimizde, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde her türlü protokole açık olduğumuzu ifade etmiştik. Başhekimimizin, hastaneye gelen acil vakalar karşısında hazırlıksız gelen vatandaşlarımızın ihtiyacını anında karşılamak adına giyim ve diğer ihtiyaçların giderilmesi noktasında talebi olmuştu. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde her konuda biz imkanları milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kaynak, bu milletin ise millete hizmet eden her noktada biz de belediye olarak varız. Bu ihtiyaç hasıl olunca, bunun giderilmesi noktasında gelen talebi değerlendirdik. Kaymakamımızın başkanlığında bugün bu protokolü imzaladık. Bu konuda vermiş oldukları destekler için Başhekimimizin şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

"Önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak"

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu sözleri kaydetti:

“Bugün, Şehitkamil Belediyemiz ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasında ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik giyim malzemesi setiyle ilgili bir protokol imzaladık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, düsturu içerisinde Şehitkamil Belediyemiz, hemen hemen her alanda çok önemli çalışmalar yapıyor. Burada da hastanemizde yatan ihtiyaç sahibi ailelerimizin giyim malzemesi ihtiyacında yapılan bu protokol ile inşallah Şehitkamil Belediyemiz tarafından sağlanacak. Üniversite hastanemizin Başhekimliği tarafından da gerekli takipler ve koordinasyon sağlanacak. Eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde ve tüm alanlarda insana dokunan, vatandaşlarımızın her zaman yanında olan, vatandaşlarımızın hayat standartlarının geliştirilmesine yönelik her türlü adımı atan, bu konuda da hiçbir masraftan kaçınmayan, her zaman bizlerin yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu protokolün düzenlenmesindeki ve bu ihtiyacı belirten Başhekimimize, hastane görevlilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak. İlçemize, hastanemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı Başkanımıza ve Başhekimimize teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

"Hiç bir talebimiz geri çevrilmedi"

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise, "Biz, hastanemize gelen hastaların zaman zaman pijama ve terlik gibi çok önemli belki olmayan ama aslında çok büyük önem taşıyan bir takım eksikliklerin olduğunu gördük. Bazı hastalarımız, çok acil olarak geliyorlar ve o yüzden hazırlıksız geliyorlar. Bazılarının maalesef bunları temin etmek gücünde bir takım eksiklikleri var. Bu yüzden de Başkanımız ile bir araya geldiğimizde bu tür temel ihtiyaçlarımızın olduğunu belirttiğimizde sağ olsun o da çok olumlu karşıladı. Bayan, erkek ve çocuk hastalarımız için pijama, terlik gibi bir takım temel ihtiyaçları karşılayabileceklerini söylediler. Ben bu anlamda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkanımızın ve belediyemizin üniversite olarak her zaman yanımızda olduğunu hissediyorum. Hiçbir talebimiz, onlar tarafından geri çevrilmedi. Ben bir kez daha tüm destekleri için Başkanımıza ve aynı zamanda Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.