Tech time Siber Güvenlik ve Yapay Zeka zirvesine Gaziantep ev sahipliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep Üniversitesi Huawei Student Developers Öğrenci Topluluğu tarafından Tech Time Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Zirvesi düzenlendi.

Bilim ve teknoloji ile ilgili etkinliklerin merkezi haline gelen Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Huawei ve Turkcell’in destekleriyle düzenlenen zirvede, siber dünyada yaşanan güvenlik atılımları, yapay zeka üzerine konuşmacılar öğrencilere bilgi verdi. Programda ayrıca öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapılırken somut iş birlikleri, öğrenme, gelişim ve bağlantılar kurulması sağlandı.

Turkcell ve Huawei’den mühendisler öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.