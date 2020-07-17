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TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti
TDP, TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİ
GAZİANTEP 17.07.2020, 12:32
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Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.
Korona virüs ile mücadelede virüsün kapalı alanlarda yayılma hızının artmasını önlemek amacıyla, TDP Ekipleri şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekerek vatandaşların alınan tedbirlere uyulması yönünde bilgilendirdi.
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