TDP projeleri online devam ediyor
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ MERKEZİ (TDP) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN “SURİYELİ ÖĞRENCİLER BURS PROGRAMI PROJESİ” KAPSAMINDA TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE SÜRECİNDE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK HAYATLARINI DESTEKLEYECEK ONLİNE EĞİTİM VE SEMİNERLER DÜZENLEDİ. 4 FARKLI KONUDA ONLİNE SEMPOZYUM VE 4 FARKLI YAZILIM EĞİTİMİ
Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) tarafından yürütülen ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi” kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele sürecinde Gaziantep üniversitesi öğrencilerinin akademik hayatlarını destekleyecek online eğitim ve seminerler düzenledi.
4 Farklı Konuda Online Sempozyum ve 4 Farklı Yazılım Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nizar Akil tarafından proje kapsamında ‘’Korona virüsü nedir?’’ ‘’Nasıl bulaşır" ‘’Korona virüsünden korunma yöntemleri nelerdir’’ konularında 112 öğrencinin katılımıyla verilen eğitimde öğrencileri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ve bu virüse karşı nasıl tedbir alınacağı konularında bilgilendirme amacıyla 3 farklı tarihte GAUZEM sistemi üzerinden online sempozyum düzenlendi. Öğrenciler GAUZEM sistemi üzerinden merak ettikleri konuları Prof. Dr. Nizar Akil’e sorma fırsatı buldu. Düzenlenen sempozyumlarda ise ‘’Stres ve Kaygı’’, “Kadın Hakları’’ ve “Çocuk İstismarı’’ konularında öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerinde öğrencileri bilinçlendirmek ve öğrencilerin evde kaldıkları süreçte vakitlerini eğitimlerle verimli bir şekilde geçirmeleri sağlandı.
Yazılım Eğitimlerine 127 Öğrenci Katıldı
Öğrencilerin her gün gelişen sanal dünyada daha etkin olabilmesi için her biri 30 saat olan 4 farklı yazılım eğitimi planlanarak, Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) iş birliği ile GAUZEM sistemi üzerinden düzenlendi. Devam eden bu yazılım eğitimlerine toplam 127 öğrenci katılım sağladı. Öğrencilerin yoğun ilgiyle katıldığı “Matlab”, “SPSS’’ ve “C++’’ gibi yazılım eğitimlerinin yanı sıra “Basit Web Tasarımı’’ eğitimi veriliyor. Bu eğitimlere ek olarak “Matlab’’ ve ‘’C++’’ eğitimlerinin devamı olan “Python’’ eğitimi ise yakın bir tarihte düzenlenmesi planlanıyor.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25