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TDP ekipleri vatandaşları motosiklet hırsızlarına karşı uyardı
NİZİP TDP VATANDAŞLARI MOTOSİKLET HIRSIZLARINA KARŞI BİLİNÇLENDİRDİ
GAZİANTEP 28.08.2020, 16:09
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Nizip Toplum Destekli Polisler, vatandaşları motosiklet hırsızlarına karşı bilinçlendirdi.
Nizip toplum Destekli Polisler (TDP) motosiklet sürücülerini hırsızlık konusunda uyararak, hırsızlara karşı alınacak önlemler konusunda uyardı. Polisler, esnafları güvenlik kamerası takmaları konusunda uyararak, motosiklet sürücülerine hırsızlığa karşı broşür dağıttı.
Nizip Toplum Destekli Polislerinin uyarılarını dikkate alacaklarını ifade eden vatandaşlar ise, polislere teşekkür etti.
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