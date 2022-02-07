Taşdoğan’dan gazilik unvanı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Antep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP Milletvekili Taşdoğan mesajında, Antep halkının her türlü yokluğa rağmen düşmana eğilmediğini ve dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1921 yılında Antep’e ’Gazi’ unvanı verdiğini hatırlatan Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kentin kurtuluşu için adeta destan yazan bu halkın ’Gazi’ unvanıyla taçlandırıldığını vurguladı.

“Gaziantep örnek olmaya devam ediyor”

MHP Milletvekili Taşdoğan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi imkanlarıyla mücadele eden ve düşmana geçit vermeyen Antep’e, 8 Şubat 1921’de Gazilik unvanı verdi. Antep Savunması’nda Fransızlara karşı muhteşem bir savunmadan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 147. toplantısında Antep’e ‘Gazilik’ ünvanı verilmiştir. İşte meclise gazilik ünvanı verilmesinin teklifini ise Fevzi Çakmak vermiştir. Böylelikle 147. oturumda oy birliğiyle beraber Antep, ‘Gazi’ sıfatını alarak tarihe geçmiştir. Bu sebeple 8 Şubat, şehrimizin şanlı mücadelesini taçlandıran Gazi unvanına sahip olmamızı sağlayan önemli bir gündür. Bugün, Şehitlik mertebesine ulaşmanın en büyük paye olduğu bilinciyle ’Vurun gardaşlarım, namus günüdür’ nidalarıyla şehit düşen Şahinbey’in, Karayılan, Şehitkâmil ve binlercesi toprak altında yatan adsız kahramanların yalnız Antep’i değil, tüm Anadolu’yu kurtardıkları günün yıl dönümüdür. Anadolu’nun birçok köşesinde olduğu gibi her zerresinde ecdadının mübarek kanı, her bucağında şehitlerinin na’şı olan, adına ağıtlar yakılan Gaziantep, tarihte ve yeryüzünde ’Gazi’ unvanını almış ilk ve tek şehirdir. Mücadeleden geri durmayan, zorluklara direnen Gaziantep, dün olduğu gibi bugün de Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Zira devletin nirengi noktası, şehitleri ve şehitlikleridir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Antep’i, Gaziantep yapan tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve rahmetle anarken, Antep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 101’inci yıl dönümünü de kutlarım" ifadelerini kullandı.