Taşdoğan’dan Gaziantep’in başarılarını meclis gündemine getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada Gaziantep’in son zamanlardaki başarılarını dile getirerek tebrik etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmaları tebrik etti. Gaziantep’în her alanda rol model olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan MHP Milletvekili Taşdoğan, “Türkiye’ye her anlamda rol model olmaya devam eden Gaziantep, yine başarılarıyla ve örnek oluşuyla gündemdedir. Öncelikle OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonuna Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanına sahip olarak Gazi şehrimizi gururlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’i tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ise Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi müsabakalarında elde ettiği başarı ile ülkemizin ve şehrimizin göğsünü kabartan Şahinbey Belediyespor Ampute Takımına, teknik heyetine, futbolcularına ve Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bize bu güzel heyecanı yaşattığı için tebrik ve teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün açıklanan ’’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında büyük başarı elde ederek sıralamada yerini alan 29 Gaziantepli Sanayi Firmamızı, temsilcilerini ve çalışanlarını ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Ve bu vesileyle Dünya’da Türkiye, Türkiye’de Gaziantep düsturu ve Gaziantep Modeli ile çalışan tüm Gazianteplileri yüce meclisimizden saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.