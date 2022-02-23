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Taşdoğan TBMM’de Gaziantep’i konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Gaziantep’e ilişkin konuşma da bulundu.

GAZİANTEP 23.02.2022, 15:40
Taşdoğan TBMM’de Gaziantep’i konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Gaziantep’e ilişkin konuşma da bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada Asiye Ateş davasının takipçisi olduklarını da dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların başarısı, Gaziantep’i de yakından ilgilendiren Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ve Tarım hususundaki konulara değindi.

“Bizzat takipçisiyiz”

Geçtiğimiz aylarda pitbull saldırısı cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasını yakından takip ettiğini vurgulayarak sözlerine başlayan MHP Milletvekili Taşdoğan, “22 Aralık’ta Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan ve sağlık durumu şu anda iyi olan Asiye Ateş kızımızın davasında tahliye edilen sanıkların, yapılan itiraz sonucunda yeniden tutuklandığını bildiriyor, konunun bizzat takipçisi olduğumuzu da sözlerime eklemek istiyorum” dedi.

“2022 ihracat hedefini de aşacağız”

Gaziantep’in ihracattaki başarısının pandemiye rağmen devam ettiğini ve 2021 yılında kırılan rekorun 2022 yılında da devam edeceğine inandığını söyleyen Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Gaziantep’in her zaman ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat gücünün üzerinde performans sergileyen bir şehir olduğu yakından görmekteyiz. Sürekli büyüme ve gelişme hedefini gerçekleştirmek için yoluna emin adımlarla devam eden Gaziantep’in gelişim ve istikrar çizgisi, geçen yılın ocak ayına göre, bu yılın ocak ayında yüzde 8,2 artarak, 723 milyon 767 bin dolar ihracat ile devam etmektedir. Ülkemizin en fazla ihracat yapan 5’inci şehri konumunda yer alan Gaziantep, 2022 yılına 10 Milyar dolarlık hedefini aşarak girmeyi başarmıştır. 10 milyar 92 milyon dolar ihracatla 2021’de kendi ihracat rekorunu kıran Gazi şehrimizin, 2022’de ise 13 milyar dolar olan ihracat hedefini de aşacağından hiç şüphemiz yoktur. Ayrıca tarım üretiminin yoğun yapıldığı Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis’in bağlı olduğu Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalarımız da ocak ayında 128 ülke ve serbest bölgeye 373 bin 361 ton ürün göndererek geçen yılın aynı dönemine göre dış satımlarını yüzde 51 artırmıştır. Söz konusu dönemde bölgeden en fazla 47 milyon 864 bin dolarla makarna ihraç edilirken, en çok ihracat ise 91 milyon 56 bin dolarla Irak’a gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle geleceğimiz açısından umut veren ve göğsümüzü kabartan başta oda başkanlarımız olmak üzere, ihracatçılarımız, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarına başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hassa-Dörtyol tünel projesi hızlandırılmalı”

Gaziantepli ihracatçıların ve bölge şehirlerinin de beklediği Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nin hızlandırılması gerektiğini ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesine sahip Gaziantep’in ve birçok şehrimizin İskenderun Limanı’na mesafesini kısaltacak ve bölge sanayisine sınıf atlatacak olan Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’ndeki çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Ulaştırma Bakanlığımızca güzergâh projesi tamamlanan Hassa-Dörtyol Tünel projesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunan Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Mardin illeri başta olmak üzere birçok ilimizin ticareti ve sanayisi açısından önemlidir. Bu sebeple tünel projesindeki yapım işleri ihalesinin hızlandırılması ve tünelin bir an evvel hizmete açılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Gaziantep, tarıma dayalı sanayinin başkenti”

3,5 Milyon dekar tarım alanına sahip olan Gaziantep’in üretken ve girişimci bir şehir olduğunu TBMM gündemine taşıyan Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, konuşmasında Gaziantep’e yapılan tarım yatırımlarına da değindi. Gaziantep’te açılan 13. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın da hayırlı olması temennisinde bulunan Taşdoğan, “Antep fıstığından zeytine, kırmızıbiberden üzüme, sarımsaktan naneye, buğdaydan mercimeğe kadar onlarca ürünün yetiştiği ilimiz, aynı zamanda Tarıma Dayalı Sanayinin Başkenti adıyla da anılmaktadır. Tarım Bakanlığı’nın Gazi şehrimize destekleri ile ilimizde son 19 yılda büyükbaş hayvan sayımız yüzde 410, küçükbaş hayvan sayımız yüzde 151 artarken, üreticilerimize son 19 yılda 2,1 Milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Sadece 2021 yılında ise Gaziantepli çiftçilerimize 248 Milyon TL destekleme ödenmiştir. Yine 2021 yılı verilerine göre ülkemizde tarımsal ihracatın %11’ni de Gaziantep’ten gerçekleştirmiştir. İlimiz tarımsal üretimi değere, katma değeri ise yüksek ürünlere dönüştürebilen şehirlerimizin en başında gelmektedir. Üreticilerimizin alın teri ve devletimizin destekleriyle, Gaziantep’in tarımsal üretiminde çok önemli artışlar yaşanmıştır. 2021 yılı TÜİK verilerine göre ilimiz sarımsak ve nane üretiminde Türkiye 1.’si, antepfıstığı, kırmızıbiber ve acur üretiminde Türkiye 2.’si, nar üretiminde Türkiye 5.’si, üzüm üretiminde Türkiye 6.’sı ve mercimek üretiminde Türkiye 8.’si olmuştur. Tüm bunların yanı sıra, yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler ve yeni fırsatlarla tanışması, üretim kalitesinin artırılması ve yeni pazar imkânlarının genişletilmesi adına birçok fuar organizasyonlarıyla da üretici ve sektör temsilcileri bir araya getirilmektedir. Bu vesileyle, bugün Gaziantep’te açılan 13. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarımızın ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Organizasyonunda emeği geçen herkese, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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