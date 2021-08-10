Taşdemir, NCR Hospital’de

NCR International Hospital, Kulak Burun Boğaz alanında gücüne güç katarak Op. Dr. Aykut Taşdemir’i güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak bilinen TAŞDEMİR, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

Aykut Taşdemir

1989 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Gaziantep’te tamamlayan Aykut TAŞDEMİR, 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 2015-2019 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanı olmuştur. Çok sayıda ulusal kongrelere katılmış ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2020 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Akademik personel olarak lisans düzeyinde dersler verdi.

Uzmanlık alanları ise, şöyle konuştu:

"Burun estetiği (Piezo Rinoplasti), kulak zarı ameliyatı (kapalı ve açık), geniz eti ve bademcik ameliyatı, horlama cerrahisi, gamze estetiği, dolgu ve botoks işlemleri, iple yüz askı,badem göz estetiği, örümcek ağı uygulaması, bişektomi, kepçe kulak estetiği, baş-boyun kitleleri, vertigo ve tinnitus tedavisi."