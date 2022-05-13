’’Tasarlayın Dokuyalım’’ yarışmasında ön değerlendirme yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği ile düzenlenen Tasarlayın Dokuyalım VIII. Makine Halısı Tasarım Yarışması’nın birinci jüri ön eleme değerlendirmesi gerçekleşti.

GAÜN Sporium Merkezi’nde gerçekleştirilen ön değerlendirmeye GAHİB Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, Başkan Yardımcısı Bekir Şahan, Ravanda Halı Yönetim Kurulu Üyesi Halit Uzanır, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yumrutaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Memik Üzümcü, Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç.Dr.Nazan Avcıoğlu ve HATAD Başkanı Selçuk Sayılı katıldı. Tasarım yarışması için elektronik ortamda ilk defa rekor katılım ile 308 başvurunun alındığını belirten GAHİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan,259 fiziki başvurudan 256 başvurunun değerlendirmeye hak kazandığını söyledi. GAHİB Uzman Yardımcısı Muhammet Ali Çavuş şunları söyledi:

“Jüri değerlendirmesi sonucunda finale katılmaya hak kazanan 20 asil ve 5 yedek eser sahiplerinin 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te misafir edilerek iki gün DOMOTEX Türkiye Halı ile Zemin Kaplamaları Fuarını ziyaret edecekler ve 3 günlük bir oryantasyon programına tabi tutulacak. Oryantasyon programı ile halı sektörünün yapısı, ihracat pazarları, ürün tipleri ve üretim tekniği yönü ile genel bir bilgilendirme yapılacak. Bilgisayar ortamında tasarımların dokumaya hazır hale getirilmesi konusunda HATAD Yönetim Kurulu üyesi tasarımcıların da katılımı ile uygulamalı bir eğitim verilecek.”

Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise konuşmasında, finalistlerin ürün türleri, üretim tekniği, tasarımın üretime hazırlanması gibi konularda işletme tecrübesi, fuar ziyareti ve aldıkları temel eğitim ile ikinci aşama için başvuru yapabileceklerini ifade etti.