Tarım ürünleri bu parkta olacak

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 31 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan AGRO Park ile bölgeye özgü tarımsal ürünleri yetiştirilerek, çocuklara ürünlerin yetiştirilmesi öğretiliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bilinçli ve üretici bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların erken yaşta belirli konularda farkındalık kazanmalarını sağlayan projelerine bir yenisini eklemek için yoğun mesai harcıyor. Daha önce bilimsel faaliyetlerin yaygınlaşması, gençleri ülkenin geleceğine kazandırması Bilim Şehitkamil’in, ardından da çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak için Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nın hizmete sunulduğu ilçede şimdi de AGRO Park için çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte İbrahimli Mahallesi sınırları içerisine yapılan ve toplam 31 bin 700 metrekare büyüklüğe sahip AGRO Park’ı yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. AGRO Park’ın kendi ekipleri tarafından planlandığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, parkı ziyaret edecek öğrencilere bölgede yetişen ve Gaziantep’e özgü tarımsal ürünlerle ilgili bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Park içerisinde; su değirmeni, yel değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemde kullanılan tarım aletlerinin de bulunacağı bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, iklim ve mevsim şartlarına uygun ürünler üretileceğinin bilgisini paylaştı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanları ve 12 bin 500 metrekare meyve bahçesi oluşturacaklarını aktardı. AGRO Park’taki serada bitkilerin yetiştirilme ekolojilerine göre farklı bahçeler bulunacağını belirten Başkan Fadıloğlu, bu sayede çocukların bitkilerin hangi iklimde yetiştiğini görerek öğreneceğini, aynı zamanda doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayacaklarını ifade etti.

’’Tematik Parklarla ilgili çalışmalarımız devam edecek’’

Yeni neslin doğaya, toprağa ve üretime olan ilgisini arttıracak adına böyle bir proje başlattıklarını anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak yapmış olduğumuz parklara tematik özellik vermeye çalışıyoruz. Anneler Parkı’ndan başlayan, Koru Park, 8 Şubat Millet Bahçesi, Çıksorut Millet Bahçesi, Şehitkamil Vadi Park ile devam eden projelerimizi her zaman bir temele dayandırdık. Yine bunların yanı sıra yapmış olduğumuz Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, hem yeşil alan hem de eğitim maksatlı kullandık. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda yalnızca 4. sınıf öğrencilerinin eğitim aldığı bir alan olarak kullandık. İçerisinde bulunduğumuz bu mekan, AGRO Park olarak planlandı ve kendi ekip arkadaşlarımız planladılar. Kendi peyzaj mimarlarımız dizaynlarını yaptılar. Şu anda da buradaki yetişecek bitkilerin tamamını kademeli olarak satın almaya devam ediyorlar. Buradaki amacımız da özellikle çocuklarımızın son dönemde tamamen doğadan kopmuş, topraktan kopmuş bir şekilde hangi bitkinin ne şekilde yetiştiğini, hangi meyvenin yerde mi, ağaçta mı olduğunu bilmeden yetişen bir neslimiz var. Bunu görünce, buna bir çözüm üretmek istedik. İçerisinde bulunduğumuz bu alanın tamamını bu şekilde AGRO Park olarak planladık. Burada Gaziantep’teki yetişen her türlü meyve-sebze bitkilerinin tamamı burada yetişecek. Burası da yine eğitim maksatlı olarak kullanılacak. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde 5. sınıftaki öğrencilerimizin sosyal bilgiler dersinin müfredatı içerisinde, her yıl 5. sınıfta okuyan çocuklarımız bu parkımıza gelecekler, hangi mevsimde hangi meyve-sebze ne tür ürün veriyorsa, bunu dalında toplama imkanına sahip olacaklar. Yine bunun içerisinde, su değirmeni, yel değirmeni ve tulumbasından tutturun, geleneksel bizim atalarımızdan gördüğümüz tarım aletlerinin de sergilendiği bir alanla tarımın nerden nereye geldiğini görmelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık dünyanın en büyük sıkıntısı, su kaynaklarının dengeli kullanılması ve gıdanın düzgün yöneltmesi. Çocuklarımıza bu bilinci aşılayabilmek adına, bunların ne şartlarda yetiştiğini gösterebilmek adına bu işi planladık. Tematik parklarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Burada inşallah almış olduğumuz bu ağaçların adaptasyonu ile birlikte çocuklarımız burada gayet rahat bir şekilde neyin ne şekilde yetiştiğini, hangi mevsimde ne yetiştiğini görebilecekleri bir imkana sahip olacaklar. Ben tüm ekip arkadaşlarıma yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu