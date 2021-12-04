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Tarihini en iyi bilenlerin kazanacağı yarışmanın finali yapıldı

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Savunması’nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Bilgi Yarışması’nın finali yapıldı. Dereceye giren öğrenciler; tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilecek.

GAZİANTEP 04.12.2021, 13:16
Tarihini en iyi bilenlerin kazanacağı yarışmanın finali yapıldı

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Savunması’nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Bilgi Yarışması’nın finali yapıldı. Dereceye giren öğrenciler; tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilecek.

Her yıl düzenli olarak Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılan ve Gaziantep tarihinin en iyi şekilde öğretilmesi hedeflenen bilgi yarışmasının finali yapıldı. Gaziantep’teki 9. ve 10. sınıf toplam 37 bin lise öğrencisinin katıldığı ve Gaziantep Savunması’nın konu edildiği 100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Bilgi Yarışması’nın finali, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından yazılan ‘Antep Savunması Kronolojisi’ isimli eserden sorumlu tutulan yarışmadaki finale kalan 203 öğrenci, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Final yarışmasında, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da öğrencileri yalnız bırakmadı.

İki farklı kategoride ödüllendirilmenin yapılacağı yarışmada; 1.’ye tam altın ve okuluna dizüstü bilgisayar, 2.’ye yarım altın ve okuluna dizüstü bilgisayar, 3.’ye çeyrek altın ve okuluna dizüstü bilgisayar verilecek.

Şehitkamil belediyemizin çok güzel bir çalışması

Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Şehitkamil Belediyemiz, Şehitkamil Kaymakamlığımız ve Müdürlüğümüz olarak 100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Bilgi Yarışması için protokol imzalamıştık. Bu anlamda, ilçemizde bulunan tüm liselerde 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizi bu sınava aldık. Yaklaşık olarak 37 bin öğrencimiz, ilk sınavlarını okullarında gerçekleştirdi. Her okulumuz, kendi birincisini kendi içerisinde seçti. Bugün de Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde bunun finalini yapıyoruz. Bizim amacımız hem kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek hem de Gaziantep tarihini gençlerimize öğretmek. Gençlerimizin, Gaziantep’i tanıması, ecdadını tanıması, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar yaşadığı sıkıntılar, neler yaşanmış, bunları anlatmak için Şehitkamil Belediyemizin çok güzel bir çalışması. Biz de bunu beraber yapmaktan, öğrencilerimize böylesine anlamlı bir bilgi yarışması sunmaktan onur duyduk. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, Sayın Kaymakamımız Ömer Kalaylı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekten çok önemli bir faaliyet

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Sincar ise, “Antep Savunması ile alakalı Şehitkamil Belediyemiz, Şehitkamil Kaymakamlığımız ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bir bilgi yarışması düzenleniyor. Gerçekten çok önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Gaziantep’in belki de tüm Türkiye’ye tanıtılması için olması gereken bir proje aslında. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi olarak da biz de buna öncülük ettik. Gönüllü olarak da bu kolumuzu kullandık, çok da iyi oldu. Öğretmenlerimiz de gönüllü olarak bu projeye katkı sundular. Şu an salon başkanlarım, gözetmenlerim ve geri kalan tüm personelimin hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bundan sonraki projelerde de yine çok daha güzel şeyler yapacağız. Umarım; vatana, millete, Gaziantep’imize hayırlı olur” diye konuştu.

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